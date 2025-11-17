ये गेंदबाज टेस्ट जिता सकता है… कोलकाता में हार के बाद गांगुली ने गौतम गंभीर को दी टीम इंडिया में बड़े बदलाव की सलाह

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर। (फोटो सोर्स: ANI)
Sourav Ganguly advised Gautam Gambhir: भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में 30 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के बाद पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने एक बार फिर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को टेस्ट टीम में शामिल करने का समर्थन किया है। टीम इंडिया को ईडन गार्डन्स की उसी पिच पर दक्षिण अफ्रीका ने मात दी, जिसे उन्होंने अपने मनमाफिक जीत के लिए तैयार कराया था। ये 12 सालों में इस मैदान पर भारतीय टीम की पहली हार थी। इस नतीजे के बाद बंगाल क्रिकेट संघ (CAB) के अध्यक्ष गांगुली ने हेड कोच कोच गौतम गंभीर से मैच विजेता शमी पर भरोसा रखने और उन्हें टेस्ट टीम में वापस लाने का आग्रह किया।
गांगुली ने गंभीर से शमी को टेस्ट क्रिकेट टीम में वापस लाने का आग्रह किया। स्पोर्ट्सतक से बातचीत में गांगुली ने कहा कि गंभीर के लिए बुमराह-सिराज-शमी की तिकड़ी पर भरोसा रखना बेहद जरूरी है। टीम से बाहर चल रहे इस तेज गेंदबाज का समर्थन करते हुए पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा कि पश्चिम बंगाल का यह गेंदबाज़ टेस्ट टीम में जगह पाने का हकदार है। उन्होंने दावा किया कि शमी स्पिनरों के साथ मिलकर भारत को मैच जिता सकते हैं।
उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि शमी इस टेस्ट टीम में जगह पाने के पूरे हकदार हैं। गांगुली ने आगे कहा कि मुझे गौतम गंभीर बहुत पसंद हैं। उन्होंने 2011 और टी20 विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन किया था। वह अब कुछ समय तक बतौर हेड कोच खेलते रहेंगे, लेकिन उन्हें भारत की अच्छी पिचों पर खेलना होगा। बस उन्हें बुमराह, सिराज और शमी की तिकड़ी पर भरोसा होना चाहिए।
बता दें कि मोहम्मद शमी को आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2023) के फाइनल में भारत के लिए टेस्ट मैच खेलते देखा गया था। एक साल से ज्यादा समय तक टीम से बाहर रहने के बाद उन्होंने जनवरी की शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सफेद गेंद से वापसी की, लेकिन उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज और उसके बाद वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए भी टीम में नहीं चुना गया।
मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने उनकी अनदेखी के पीछे फिटनेस संबंधी चिंताओं को कारण बताया था। जबकि शमी खुद इस बात को पूरी तरह से नकार चुके हैं। शमी ने हाल ही में अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने तीन रणजी ट्रॉफी मैचों में 15 विकेट लिए हैं और अपनी गेंदबाजी के दम पर मैच भी जिताया है। वहीं, असम के खिलाफ जारी मैच में उन्होंने बंगाल के लिए वह तीन विकेट लिए हैं, जिसके चलते असम की पूरी टीम अपनी पहली पारी में महज 200 रन पर सिमट गई है।
