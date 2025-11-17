ये गेंदबाज टेस्ट जिता सकता है… कोलकाता में हार के बाद गांगुली ने गौतम गंभीर को दी टीम इंडिया में बड़े बदलाव की सलाह

Sourav Ganguly advised Gautam Gambhir: भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्‍ट में 30 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के बाद पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने एक बार फिर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को टेस्ट टीम में शामिल करने का समर्थन किया है। टीम इंडिया को ईडन गार्डन्स की उसी पिच पर दक्षिण अफ्रीका ने मात दी, जिसे उन्‍होंने अपने मनमाफिक जीत के लिए तैयार कराया था। ये 12 सालों में इस मैदान पर भारतीय टीम की पहली हार थी। इस नतीजे के बाद बंगाल क्रिकेट संघ (CAB) के अध्यक्ष गांगुली ने हेड कोच कोच गौतम गंभीर से मैच विजेता शमी पर भरोसा रखने और उन्हें टेस्ट टीम में वापस लाने का आग्रह किया।