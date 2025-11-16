सचिन-विराट भी नहीं कर पाते बल्लेबाजी, ईडन गार्डंस की पिच पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर की खरी-खरी

भारत vs साउथ अफ्रीका, पहला टेस्ट, कोलकाता (Photo Credit -IANS)
Harbhajan Singh on Eden Gardens, Kolkata Pitch: साउथ अफ्रीका और भारत के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डंस में खेला गया। साउथ अफ्रीका ने इस मैच में भारत को 30 रन से हराया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। साउथ अफ्रीका के स्पिनर साइमन हार्मर की फिरकी के आगे भारतीय शेर घर में ढेर हो गए। इस तरह स्पिन के खिलाफ जहां एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजों की कलई खुल गई है, वहीं टेस्ट मैच तीन दिन के भीतर समाप्त होने पर ईडन गार्डंस की पिच पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब कोलकाता की ईडन गार्डंस की पिच को लेकर पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन ने जमकर भड़ास निकाली है।
हरभजन सिंह ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, कोलकाता के ईडन गार्डंस की पिच पर कौशल के बजाय भाग्य की लड़ाई थी। इस पिच पर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे बल्लेबाज भी शायद ही बैटिंग नहीं कर पाते। टेस्ट क्रिकेट के लिए ईडन गार्डंस की पिच मजाक थी।
क्रिकेट प्रशंसकों के बीच टर्बनेटर के नाम से मशहूर हरभजन ने कहा, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट मैच देखने के लिए फैंस ईडन गार्डंस में एकत्रित हुए थे, लेकिन पिच ने निराशा किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका 159 रन पर सिमट गई। भारतीय टीम से बेहतर बैटिंग की उम्मीद थी, लेकिन टीम 189 रन ही बना सकी। भारत की 30 रन की बढ़त 300 रन लग रही थी। ये टेस्ट क्रिकेट के लिए शुभ संकेत नहीं हैं।
उन्होंने कहा, हाल के कुछ वर्षों में भारत में इस तरह की पिच देखने को मिली है। आपकी तकनीक कितनी भी अच्छी हो, ऐसी पिच पर बल्लेबाज टिक नहीं पाते। चाहे बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली ही क्यों न हों, मुझे नहीं लगता कि वे यहां टिक पाते। इस पिच पर गेंद कहीं से भी उछाल ले रही, कभी नीची रहती तो कभी स्पिन लेती। ऐसी स्थिति में काबिलियत के बजाय भाग्य भरोसे काम होता है। पहले हमने कभी ऐसी परिस्थिति नहीं देखी।
इस दौरान उन्होंने भारतीय टीम के इंग्लैंड दौरे का जिक्र किया और कहा, दोनों टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया। वो सीरीज रोमांचक रही थी। टेस्ट सीरीज का वही वास्तविक स्वरूप है। कोलकाता टेस्ट पूरी तरह बकवास था।
