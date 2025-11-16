सचिन-विराट भी नहीं कर पाते बल्लेबाजी, ईडन गार्डंस की पिच पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर की खरी-खरी

Harbhajan Singh on Eden Gardens, Kolkata Pitch: साउथ अफ्रीका और भारत के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डंस में खेला गया। साउथ अफ्रीका ने इस मैच में भारत को 30 रन से हराया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। साउथ अफ्रीका के स्पिनर साइमन हार्मर की फिरकी के आगे भारतीय शेर घर में ढेर हो गए। इस तरह स्पिन के खिलाफ जहां एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजों की कलई खुल गई है, वहीं टेस्ट मैच तीन दिन के भीतर समाप्त होने पर ईडन गार्डंस की पिच पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब कोलकाता की ईडन गार्डंस की पिच को लेकर पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन ने जमकर भड़ास निकाली है।