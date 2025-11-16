Patrika LogoSwitch to English

IND vs SA 1st Test: साउथ अफ्रीका की जीत पर बोले कार्यवाहक कप्तान ऋषभ पंत, बताया भारत को क्यों मिली हार?

शुभमन गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी के दौरान रिटायर्ड हर्ट हो गए थे। वह दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी के लिए मैदान पर नहीं उतरे। शुभमन गिल की अनुपस्थिति में ऋषभ पंत ने भारतीय टीम का नेतृत्व किया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 16, 2025

Rishabh Pant

ऋषभ पंत, क्रिकेटर, भारत (Photo Credit - IANS)

IND vs SA 1st Test: भारत और साउथ अफ्रीका बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डंस में खेला गया। इस लो स्कोरिंग मुकाबले को साउथ अफ्रीका ने 30 रन से जीता। 2010 के बाद साउथ अफ्रीका की भारतीय सरजमीं पर मेजबान टीम पर पहली जीत है। साउथ अफ्रीका ने पहला टेस्ट जीतने के लिए भारत के सामने 124 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन मेजबान टीम 35 ओवर में 153 रन ही बना सकी। शुभमन गिल दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे। वह अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में उनकी जगह ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने कप्तानी की। उन्होंने सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम की हार के लिए साउथ अफ्रीका के कॉर्बिन बॉश (Corbin Bosch) और टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) के बीच दूसरी इनिंग में 8वें विकेट के लिए हुई 79 गेंद में 44 रन की साझेदारी को जिम्मेदार ठहराया।

उन्होंने कहा, आप इस तरह मुकाबले में ज्यादा सोच विचार नहीं कर सकते हैं। इस स्कोर का हमें पीछा करना चाहिए था। दूसरी इनिंग में हम पर दबाव था और हम फायदा नहीं उठा सके। टेम्बा बावुमा और कॉर्बिन बॉश ने दूसरी इनिंग में शानदार साझेदारी की। इसी साझेदारी ने उन्हें मैच में वापस ला दिया। 120 जैसा स्कोर मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक टीम के तौर पर हमें दबाव झेलने और लाभ उठाने में सक्षम होना चाहिए। अभी मैच समाप्त हुआ है, अभी इन सुधारों के बारे में नहीं सोचा है। हम निश्चित तौर पर मुकाबले में वापसी करेंगे।

टेम्बा बावुमा मैच में अर्द्धशतक लगाने वाले एक मात्र बल्लेबाज

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता में हुए पहले टेस्ट मैच में टेम्बा बावुमा एक मात्र खिलाड़ी रहे, जिन्होंने अर्द्धशतक ठोका और आखिर तक नॉटआउट रहे। टेम्बा बावुमा की यह नाबाद अर्द्धशतकीय पारी (55*) साउथ अफ्रीका की दूसरी इनिंग के दौरान आई। उन्होंने 136 गेंद का सामना किया और 4 चौके लगाए। वहीं, एक अन्य साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी कॉर्बिन बॉश ने दूसरी इनिंग में कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने 37 गेंद में 2 चौके और 1 छक्के संग 25 रन बनाए।

