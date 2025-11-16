IND vs SA 1st Test: साउथ अफ्रीका की जीत पर बोले कार्यवाहक कप्तान ऋषभ पंत, बताया भारत को क्यों मिली हार?

IND vs SA 1st Test: भारत और साउथ अफ्रीका बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डंस में खेला गया। इस लो स्कोरिंग मुकाबले को साउथ अफ्रीका ने 30 रन से जीता। 2010 के बाद साउथ अफ्रीका की भारतीय सरजमीं पर मेजबान टीम पर पहली जीत है। साउथ अफ्रीका ने पहला टेस्ट जीतने के लिए भारत के सामने 124 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन मेजबान टीम 35 ओवर में 153 रन ही बना सकी। शुभमन गिल दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे। वह अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में उनकी जगह ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने कप्तानी की। उन्होंने सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम की हार के लिए साउथ अफ्रीका के कॉर्बिन बॉश (Corbin Bosch) और टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) के बीच दूसरी इनिंग में 8वें विकेट के लिए हुई 79 गेंद में 44 रन की साझेदारी को जिम्मेदार ठहराया।