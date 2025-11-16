IND vs SA 1st Test: सिर्फ तीन टेस्ट खेल भारतीय सरजमीं पर किया कमाल, साउथ अफ्रीका का बना सबसे सफल स्पिनर

ऋषभ पंत का विकेट चटकाने के बाद साइमन हार्मर साथी खिलाड़ियों संग जश्न मनाते हुए (Photo Credit - IANS)
IND vs SA 1st Test: कोलकाता के ईडन गार्डंस में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया। साउथ अफ्रीका ने इस मैच को 30 रन से जीतकर टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। साउथ अफ्रीका की इस जीत में स्पिरन साइमन हार्मर (Simon Harmer) का अहम योगदान है। उन्होंने अपनी कमाल की बॉलिंग से ना सिर्फ अपनी टीम को जीत दिलाई, बल्कि अपना नाम भी रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया है।
दरअसल, मेजबान के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में साइमन हार्मर ने शानदार बॉलिंग से भारतीय बल्लेबाजों का खासा परेशान किया। इसके साथ ही भारत में टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के सबसे सफल स्पिनर बन गए। दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर हार्मर ने तीसरे दिन ध्रुव जुरेल को डीप मिडविकेट पर कॉर्बिन बॉश के हाथों कैच कराकर पॉल एडम्स और इमरान ताहिर (14 विकेट) का संयुक्त रिकॉर्ड तोड़ दिया। वैसे अब भारतीय सरजमीं पर तीन मैच में उनके नाम कुल 18 विकेट हो गए हैं। साउथ अफ्रीका की जीत में अहम योगदान के लिए साइमन हार्मर को प्लेयर ऑफ मैच चुना गया।
साउथ अफ्रीका के पहली पारी में बनाए गए 159 रन के जवाब में भारत ने 189 रन बनाकर बढ़त बनाई थी। वहीं दूसरी इनिंग में मेहमान टीम ने 153 रन बनाकर भारत को पहला टेस्ट मैच जीतने के लिए 124 रन का लक्ष्य दिया था। पहली की तरह दूसरी इनिंग में साइमन हार्मर ने कमाल की बॉलिंग की। भारत में अपना केवल तीसरा टेस्ट खेलते हुए साइमन हार्मर ने भारत की दूसरी इनिंग में ऋषभ पंत, रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल और कुलदीप यादव के रूप में चार और विकेट अपने नाम किए। इससे भारत की दूसरी पारी 93 रन पर सिमट गई और साउथ अफ्रीका ने पहला टेस्ट 30 रन से जीत लिया। यह 2010 के बाद साउथ अफ्रीका की भारत में पहली जीत है।
आपको बता दें कि हार्मर ने पहली पारी में भी चार विकेट लिए थे। इस तरह मैच में उन्होंने कुल 8 विकेट चटकाए। वहीं, 36 वर्षीय ने 2015 में भारत में मोहाली और नागपुर में दो टेस्ट खेले थे, जहां उन्होंने कुल 10 विकेट हासिल किए थे।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग