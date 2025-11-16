IND vs SA 1st Test: सिर्फ तीन टेस्ट खेल भारतीय सरजमीं पर किया कमाल, साउथ अफ्रीका का बना सबसे सफल स्पिनर

साउथ अफ्रीका के पहली पारी में बनाए गए 159 रन के जवाब में भारत ने 189 रन बनाकर बढ़त बनाई थी। वहीं दूसरी इनिंग में मेहमान टीम ने 153 रन बनाकर भारत को पहला टेस्ट मैच जीतने के लिए 124 रन का लक्ष्य दिया था। पहली की तरह दूसरी इनिंग में साइमन हार्मर ने कमाल की बॉलिंग की। भारत में अपना केवल तीसरा टेस्ट खेलते हुए साइमन हार्मर ने भारत की दूसरी इनिंग में ऋषभ पंत, रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल और कुलदीप यादव के रूप में चार और विकेट अपने नाम किए। इससे भारत की दूसरी पारी 93 रन पर सिमट गई और साउथ अफ्रीका ने पहला टेस्ट 30 रन से जीत लिया। यह 2010 के बाद साउथ अफ्रीका की भारत में पहली जीत है।