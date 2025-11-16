Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA 1st Test: सिर्फ तीन टेस्ट खेल भारतीय सरजमीं पर किया कमाल, साउथ अफ्रीका का बना सबसे सफल स्पिनर

स्पिनरों के दम पर साउथ अफ्रीका ने 2010 के बाद भारत सरजमीं पर टेस्ट में पहली जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 16, 2025

Simon Harmer

ऋषभ पंत का विकेट चटकाने के बाद साइमन हार्मर साथी खिलाड़ियों संग जश्न मनाते हुए (Photo Credit - IANS)

IND vs SA 1st Test: कोलकाता के ईडन गार्डंस में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया। साउथ अफ्रीका ने इस मैच को 30 रन से जीतकर टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। साउथ अफ्रीका की इस जीत में स्पिरन साइमन हार्मर (Simon Harmer) का अहम योगदान है। उन्होंने अपनी कमाल की बॉलिंग से ना सिर्फ अपनी टीम को जीत दिलाई, बल्कि अपना नाम भी रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया है।

दरअसल, मेजबान के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में साइमन हार्मर ने शानदार बॉलिंग से भारतीय बल्लेबाजों का खासा परेशान किया। इसके साथ ही भारत में टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के सबसे सफल स्पिनर बन गए। दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर हार्मर ने तीसरे दिन ध्रुव जुरेल को डीप मिडविकेट पर कॉर्बिन बॉश के हाथों कैच कराकर पॉल एडम्स और इमरान ताहिर (14 विकेट) का संयुक्त रिकॉर्ड तोड़ दिया। वैसे अब भारतीय सरजमीं पर तीन मैच में उनके नाम कुल 18 विकेट हो गए हैं। साउथ अफ्रीका की जीत में अहम योगदान के लिए साइमन हार्मर को प्लेयर ऑफ मैच चुना गया।

सीरीज के पहले टेस्ट में लिए कुल 8 विकेट

साउथ अफ्रीका के पहली पारी में बनाए गए 159 रन के जवाब में भारत ने 189 रन बनाकर बढ़त बनाई थी। वहीं दूसरी इनिंग में मेहमान टीम ने 153 रन बनाकर भारत को पहला टेस्ट मैच जीतने के लिए 124 रन का लक्ष्य दिया था। पहली की तरह दूसरी इनिंग में साइमन हार्मर ने कमाल की बॉलिंग की। भारत में अपना केवल तीसरा टेस्ट खेलते हुए साइमन हार्मर ने भारत की दूसरी इनिंग में ऋषभ पंत, रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल और कुलदीप यादव के रूप में चार और विकेट अपने नाम किए। इससे भारत की दूसरी पारी 93 रन पर सिमट गई और साउथ अफ्रीका ने पहला टेस्ट 30 रन से जीत लिया। यह 2010 के बाद साउथ अफ्रीका की भारत में पहली जीत है।

आपको बता दें कि हार्मर ने पहली पारी में भी चार विकेट लिए थे। इस तरह मैच में उन्होंने कुल 8 विकेट चटकाए। वहीं, 36 वर्षीय ने 2015 में भारत में मोहाली और नागपुर में दो टेस्ट खेले थे, जहां उन्होंने कुल 10 विकेट हासिल किए थे।

ये भी पढ़ें

ईडन गार्डन्स की पिच की आलोचना पर भड़के गांगुली, बोले- क्यूरेटर का दोष नहीं, टीम इंडिया के सिर फोड़ा ठीकरा
क्रिकेट
Eden Gardens pitch

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

16 Nov 2025 03:07 pm

Published on:

16 Nov 2025 03:04 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA 1st Test: सिर्फ तीन टेस्ट खेल भारतीय सरजमीं पर किया कमाल, साउथ अफ्रीका का बना सबसे सफल स्पिनर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SA Test: गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम का टेस्ट में बुरा हाल, घर पर भी नहीं जीत रही मैच, अबतक बनाए 13 शर्मनाक रिकॉर्ड्स!

Sourav Ganguly on Kuldeep Yadav
क्रिकेट

IND v SA: गौतम गंभीर की यह चालाकी पड़ी भारतीय टीम पर भारी, अपने ही जाल में फसकर मैच गवां बैठा भारत

क्रिकेट

IND vs SA 1st Test Highlights: 15 साल बाद दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय जमीन पर जीता टेस्ट, टीम इंडिया को 30 रन से हराया

India vs South Africa
क्रिकेट

ईडन गार्डन्स की पिच की आलोचना पर भड़के गांगुली, बोले- क्यूरेटर का दोष नहीं, टीम इंडिया के सिर फोड़ा ठीकरा

Eden Gardens pitch
क्रिकेट

IND vs SA: ईडन गार्डन्स में कभी चेज़ नहीं हुए 124 रन, क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ पांच बार जीती है लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम, देखें रिकॉर्ड

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.