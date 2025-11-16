ईडन गार्डन्स की पिच की आलोचना पर भड़के गांगुली, बोले- क्यूरेटर का दोष नहीं, टीम इंडिया के सिर फोड़ा ठीकरा

बंगाल क्रिकेट संघ (CAB) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट के दौरान पिच विवाद में ईडन गार्डन्स के क्यूरेटर सुजान मुखर्जी का बचाव किया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही टीमें 200 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाईं। विकेट तेजी से गिर रहे हैं और मैच तीसरे दिन ही समाप्त होने की ओर बढ़ रहा था, जिसके बाद आलोचकों ने पिच की कड़ी आलोचना करते हुए मोर्चा खोल दिया है। इसी बीच गांगुली ने भारतीय टीम प्रबंधन की कड़ी आलोचना की और इस मैदान की पिच के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया है।