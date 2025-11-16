Patrika LogoSwitch to English

ईडन गार्डन्स की पिच की आलोचना पर भड़के गांगुली, बोले- क्यूरेटर का दोष नहीं, टीम इंडिया के सिर फोड़ा ठीकरा

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट के लिए ईडन गार्डन्स की पिच हरभजन सिंह समेत कई विशेषज्ञों ने आलोचना की। सौरव गांगुली ने आलोचकों को करारा जवाब देते टीम इंडिया के सिर ही ठीकरा फोड़ा है। उन्‍होंने कहा कि इसमें क्‍यूरेटर का दोष नहीं, भारतीय टीम ऐसा ही विकेट चाहती थी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 16, 2025

Eden Gardens pitch

ईडन गार्डन्‍स की पिच। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ESPNcricinfo)

बंगाल क्रिकेट संघ (CAB) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट के दौरान पिच विवाद में ईडन गार्डन्स के क्यूरेटर सुजान मुखर्जी का बचाव किया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही टीमें 200 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाईं। विकेट तेजी से गिर रहे हैं और मैच तीसरे दिन ही समाप्त होने की ओर बढ़ रहा था, जिसके बाद आलोचकों ने पिच की कड़ी आलोचना करते हुए मोर्चा खोल दिया है। इसी बीच गांगुली ने भारतीय टीम प्रबंधन की कड़ी आलोचना की और इस मैदान की पिच के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया है।

'पिच पर 4 दिन पानी नहीं डालते हैं तो यही होता है'

सौरव गांगुली ने न्यूज़18 बांग्ला से बातचीत में दावा करते हुए कहा कि पिच बिल्कुल वैसी ही थी, जैसी भारतीय टीम प्रबंधन चाहता था। इसमें ईडन गार्डन्स के क्यूरेटर को दोष नहीं दिया जा सकता। पूर्व भारतीय कप्तान ने दावा किया कि पिच ऐसी ही होगी, क्योंकि इस पर चार दिनों तक पानी नहीं डाला गया था। जब आप इतने दिनों पिच पर पानी नहीं डालते हैं तो यही होता है। इसके लिए क्यूरेटर सुजान मुखर्जी को दोष नहीं है।

विशेषज्ञ बोले- ये टेस्‍ट क्रिकेट का अंत

बता दें कि मैच के दौरान दोनों टीमों के बल्‍लेबाजों को हाल देखकर हरभजन सिंह समेत कई विशेषज्ञों ने पिच की कड़ी आलोचना की है। सभी ने एक सुर में इसे इसे टेस्ट क्रिकेट का अंत बताया है। जबकि कई लोग अनुमान लगा रहे हैं कि आईसीसी भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट के लिए इस पिच को खराब करार देगा।

124 रनों के लक्ष्‍य हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा भारत

इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका अपनी पहली पारी में केवल 159 रनों पर ढेर हो गया। दूसरी ओर भारत केवल 189 रनों तक ही पहुंच पाया। इसके साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी भी महज 153 रनों पर सिमट गई। वहीं, भारत अब 124 रनों के लक्ष्‍य को हासिल करने के लिए संघर्ष करता नजर आ रहा है। यहां लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस मैदान पर केवल एक बार ही 100+ का लक्ष्य हासिल किया गया है।

India vs South Africa 1st Test Day 3 Highlights

India vs South Africa Test Series 2025

