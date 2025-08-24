सौरव गांगुली को बना दिया गया हेड कोच, पहली बार मिली ये जिम्मेदारी, जानें कब से शुरू होगा कार्यकाल

आपको बता दें कि गांगुली पहली बार किसी टीम के फुल टाइम हेड कोच बने हैं। साउथ अफ्रीका टी20 लीग के कमिश्नर ग्रीम स्मिथ ने कुछ दिन पहले ही टूर्नामेंट के वेन्यू की घोषणा की थी। इसके लिए 9 सितंबर को खिलाड़ियों की बोली लगेगी। 6 वेन्यू पर मुकाबले खेले जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका में बॉक्सिंग डे यानी 26 दिसंबर से इस टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। प्रिटोरिया कैपिटल के पूर्व कोच जोनाथन ट्रॉट ने पिछले सीजन खराब प्रदर्शन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। टीम पिछले सीजन 10 मैच खेलने के बाद ग्रुप स्टेज में सिर्फ दो मैच ही जीत पाई थी और नॉकआउट में भी जगह नहीं बन पाई थी।