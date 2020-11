Motivational: सौरव गांगुली ने सिराज के जज्बे को किया सलाम, पिता के निधन के बावजूद BCCI का ऑफर ठुकराया

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज के जज्बे को सलाम किया जाना चाहिए। इस समय वे ऑस्ट्रेलिया में हैं। यहां पर वे क्रिकेट सीरीज खेलने आए हैं। पिता के निधन की खबर के मिलने के बाद भी तेज गेंदबाज ने देश लौटने से इनकार कर दिया।

बीसीसीआई के सचिव जय शाह का कहना है कि बोर्ड ने उन्हें देश लौटने का विकल्प दिया था मगर उन्होंने इससे इनकार कर दिया। सिराज ने टीम के साथ रहने का फैसला लेते हुए राष्ट्रीय कर्तव्य को निभाना जरूरी समझा।

May Mohammed siraj have a lot of strength to overcome this loss..lots of good wishes for his success in this trip.. tremendous character @bcci