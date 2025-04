भारत और श्रीलंका के खिलाफ महिला वनडे ट्राई सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीकी टीम का ऐलान, ये रहा शेड्यूल

कराबो और सेशनी इस साल के ICC U-19 महिला टी-20 विश्व कप में शामिल थीं और पहले ही सीनियर टी-20 महिला टीम में शामिल हो चुकी हैं। दूसरी ओर मिआने पिछले साल के आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप में एक रिजर्व खिलाड़ी थीं, जहां दक्षिण अफ्रीका उपविजेता रहा था।

नोंदुमिसो शंगासे की भी पिछले साल के भारत दौरे के बाद पहली बार वनडे टीम में वापसी हुई है। जैसा कि पहले ही क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (CSA) ने पहले कहा था, अनुभवी ऑलराउंडर मारिजाने कैप टाई नेशन वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगी।

दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), एनी बॉश, ताज़मिन ब्रिट्स, नदीन डी क्लर्क, एनेरी डर्कसेन, सिनालो जाफ्ता, अयाबोंगा खाका, मसाबाता क्लास, सुने लूस, कराबो मेसो, नॉनकुलुलेको म्लाबा, सेशनी नायडू, नोंडुमिसो शंगासे, मियाने स्मिट और क्लो ट्रायॉन।