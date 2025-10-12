नामीबिया से हारने वाली चौथी टेस्ट टीम बनी दक्षिण अफ्रीका, इन देशों के साथ भी हो चुका है उलटफेर

135 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नामीबिया की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। यान फ़्रायलिंक (7), लौरेन स्टीनकैंप (13) और निकोल लॉफ्टी-ईटन (7) जल्दी आउट हो गए। कप्तान एरार्ड इरास्मस ने 21 रनों की उपयोगी पारी खेली, लेकिन वह भी पवेलियन लौट गए। जेजे स्मिट (13) और मलान क्रूगर (18) ने कुछ देर पारी को संभाला, लेकिन 101 के स्कोर पर छह विकेट गिरने के बाद नामीबिया मुश्किल में दिख रही थी। यहां से विकेटकीपर जेन ग्रीन और रूबेन ट्रंपलमन ने धैर्य और समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत की ओर ले गए। ग्रीन ने 23 गेंदों में दो चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 30 रन बनाए, जबकि ट्रंपलमन 11 रन बनाकर नाबाद रहे।