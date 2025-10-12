नामीबिया से हारने वाली चौथी टेस्ट टीम बनी दक्षिण अफ्रीका, इन देशों के साथ भी हो चुका है उलटफेर

नामीबिया ने दक्षिण अफ्रीका को चार विकेट से हराया (Photo - EspnCricInfo)
Namibia vs South Africa, T20: नामीबिया क्रिकेट टीम ने शनिवार को खेले गए टी-20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को चार विकेट से हराकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। रूबेन ट्रंपलमन और जेन ग्रीन की शानदार हरफनमौला पारियों, कप्तान एरार्ड इरास्मस के योगदान और मैक्स हेइंगो की उम्दा गेंदबाजी ने इस जीत में अहम भूमिका निभाई। ट्रंपलमन को उनके शानदार प्रदर्शन (तीन विकेट और नाबाद 11 रन) के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' से नवाजा गया। इस जीत के साथ ही नामीबिया टेस्ट खेलने वाले चार देशों को हराने वाली पहली एसोसिएट टीम बन गई।
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ही ओवर में रूबेन ट्रंपलमन ने क्विंटन डी कॉक (1) को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद नामीबियाई गेंदबाजों ने पूरे मैच में दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा और उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया।
जेसन स्मिथ (31), रूबिन हरमन (23), लुआन-द्रे प्रेटोरियस (22), ब्योर्न फ़ोर्टेन (नाबाद 19), गेराल्ड कोएत्जी (12) और ऐंडिले सिमेलाने (11) की छोटी-छोटी पारियों के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवरों में आठ विकेट पर 134 रन बनाए। नामीबिया की ओर से रूबेन ट्रंपलमन ने तीन विकेट चटकाए, जबकि मैक्स हेइंगो ने दो बल्लेबाजों को आउट किया। कप्तान एरार्ड इरास्मस, बेन शिकोंगो और जेजे स्मिट ने एक-एक विकेट लिया।
135 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नामीबिया की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। यान फ़्रायलिंक (7), लौरेन स्टीनकैंप (13) और निकोल लॉफ्टी-ईटन (7) जल्दी आउट हो गए। कप्तान एरार्ड इरास्मस ने 21 रनों की उपयोगी पारी खेली, लेकिन वह भी पवेलियन लौट गए। जेजे स्मिट (13) और मलान क्रूगर (18) ने कुछ देर पारी को संभाला, लेकिन 101 के स्कोर पर छह विकेट गिरने के बाद नामीबिया मुश्किल में दिख रही थी। यहां से विकेटकीपर जेन ग्रीन और रूबेन ट्रंपलमन ने धैर्य और समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत की ओर ले गए। ग्रीन ने 23 गेंदों में दो चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 30 रन बनाए, जबकि ट्रंपलमन 11 रन बनाकर नाबाद रहे।
मैच का सबसे रोमांचक पल आखिरी ओवर में आया, जब नामीबिया को 11 रनों की जरूरत थी। दक्षिण अफ्रीका की ओर से ऐंडिले सिमेलाने गेंदबाजी करने आए। जेन ग्रीन ने पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर दबाव कम किया। दूसरी गेंद पर एक रन और तीसरी गेंद पर दो रन बने। चौथी गेंद पर ट्रंपलमन ने एक रन लेकर स्कोर बराबर कर दिया। पांचवीं गेंद पर सिमेलाने ने डॉट बॉल फेंकी, जिससे रोमांच चरम पर पहुंच गया। आखिरी गेंद पर एक रन की जरूरत थी और सभी फील्डर पिच के पास खड़े थे। सिमेलाने ने लो फुल टॉस फेंकी, जिसे ग्रीन ने मिड-विकेट की ओर चौका लगाकर अपनी टीम को चार विकेट से ऐतिहासिक जीत दिलाई।
इस जीत के साथ ही नामीबिया टेस्ट खेलने वाले 4 देशों के खिलाफ जीत दर्ज करने वाली पहली एसोसिएट टीम बन गई है। उसने साल 2021 में आयरलैंड क्रिकेट टीम और साल 2022 में श्रीलंका क्रिकेट टीम को भी हराया था। इसी तरह उसने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 8 बार जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को भी हराया है। इस जीत के साथ नामीबिया टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है। यह उसके लिए सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है।
