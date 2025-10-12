Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

नामीबिया से हारने वाली चौथी टेस्ट टीम बनी दक्षिण अफ्रीका, इन देशों के साथ भी हो चुका है उलटफेर

इस जीत के साथ ही नामीबिया टेस्ट खेलने वाले 4 देशों के खिलाफ जीत दर्ज करने वाली पहली एसोसिएट टीम बन गई है। उसने साल 2021 में आयरलैंड क्रिकेट टीम और साल 2022 में श्रीलंका क्रिकेट टीम को भी हराया था। इसी तरह उसने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 8 बार जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को भी हराया है।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 12, 2025

नामीबिया ने दक्षिण अफ्रीका को चार विकेट से हराया (Photo - EspnCricInfo)

Namibia vs South Africa, T20: नामीबिया क्रिकेट टीम ने शनिवार को खेले गए टी-20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को चार विकेट से हराकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। रूबेन ट्रंपलमन और जेन ग्रीन की शानदार हरफनमौला पारियों, कप्तान एरार्ड इरास्मस के योगदान और मैक्स हेइंगो की उम्दा गेंदबाजी ने इस जीत में अहम भूमिका निभाई। ट्रंपलमन को उनके शानदार प्रदर्शन (तीन विकेट और नाबाद 11 रन) के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' से नवाजा गया। इस जीत के साथ ही नामीबिया टेस्ट खेलने वाले चार देशों को हराने वाली पहली एसोसिएट टीम बन गई।

दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ही ओवर में रूबेन ट्रंपलमन ने क्विंटन डी कॉक (1) को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद नामीबियाई गेंदबाजों ने पूरे मैच में दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा और उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया।

जेसन स्मिथ (31), रूबिन हरमन (23), लुआन-द्रे प्रेटोरियस (22), ब्योर्न फ़ोर्टेन (नाबाद 19), गेराल्ड कोएत्जी (12) और ऐंडिले सिमेलाने (11) की छोटी-छोटी पारियों के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवरों में आठ विकेट पर 134 रन बनाए। नामीबिया की ओर से रूबेन ट्रंपलमन ने तीन विकेट चटकाए, जबकि मैक्स हेइंगो ने दो बल्लेबाजों को आउट किया। कप्तान एरार्ड इरास्मस, बेन शिकोंगो और जेजे स्मिट ने एक-एक विकेट लिया।

शुरुआती झटकों के बाद ग्रीन और ट्रंपलमन का कमाल

135 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नामीबिया की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। यान फ़्रायलिंक (7), लौरेन स्टीनकैंप (13) और निकोल लॉफ्टी-ईटन (7) जल्दी आउट हो गए। कप्तान एरार्ड इरास्मस ने 21 रनों की उपयोगी पारी खेली, लेकिन वह भी पवेलियन लौट गए। जेजे स्मिट (13) और मलान क्रूगर (18) ने कुछ देर पारी को संभाला, लेकिन 101 के स्कोर पर छह विकेट गिरने के बाद नामीबिया मुश्किल में दिख रही थी। यहां से विकेटकीपर जेन ग्रीन और रूबेन ट्रंपलमन ने धैर्य और समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत की ओर ले गए। ग्रीन ने 23 गेंदों में दो चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 30 रन बनाए, जबकि ट्रंपलमन 11 रन बनाकर नाबाद रहे।

आखिरी ओवर का रोमांच

मैच का सबसे रोमांचक पल आखिरी ओवर में आया, जब नामीबिया को 11 रनों की जरूरत थी। दक्षिण अफ्रीका की ओर से ऐंडिले सिमेलाने गेंदबाजी करने आए। जेन ग्रीन ने पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर दबाव कम किया। दूसरी गेंद पर एक रन और तीसरी गेंद पर दो रन बने। चौथी गेंद पर ट्रंपलमन ने एक रन लेकर स्कोर बराबर कर दिया। पांचवीं गेंद पर सिमेलाने ने डॉट बॉल फेंकी, जिससे रोमांच चरम पर पहुंच गया। आखिरी गेंद पर एक रन की जरूरत थी और सभी फील्डर पिच के पास खड़े थे। सिमेलाने ने लो फुल टॉस फेंकी, जिसे ग्रीन ने मिड-विकेट की ओर चौका लगाकर अपनी टीम को चार विकेट से ऐतिहासिक जीत दिलाई।

नामीबिया ने चौथी टेस्ट टीम को हराया

इस जीत के साथ ही नामीबिया टेस्ट खेलने वाले 4 देशों के खिलाफ जीत दर्ज करने वाली पहली एसोसिएट टीम बन गई है। उसने साल 2021 में आयरलैंड क्रिकेट टीम और साल 2022 में श्रीलंका क्रिकेट टीम को भी हराया था। इसी तरह उसने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 8 बार जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को भी हराया है। इस जीत के साथ नामीबिया टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है। यह उसके लिए सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Oct 2025 08:08 am

Hindi News / Sports / Cricket News / नामीबिया से हारने वाली चौथी टेस्ट टीम बनी दक्षिण अफ्रीका, इन देशों के साथ भी हो चुका है उलटफेर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women’s World Cup 2025: मात्र 150 रुपये में स्टेडियम में बैठकर देखें मैच, आज से सेमीफाइनल टिकटों की बिक्री शुरू

ICC Women’s World Cup 2025 Points Table
क्रिकेट

क्रिकेट के इतिहास में पहली बार नामीबिया जैसी हल्की टीम से हारने के बाद अपने इन प्‍लेयर्स पर भड़के साउथ अफ्रीका के कप्तान

Namibia vs South Africa
क्रिकेट

ICC Womens World Cup 2025 Points Table: जीत की हैट्रिक के साथ इंग्‍लैंड बनी टेबल टॉपर, जानें अन्‍य टीमों का हाल

ICC Women’s World Cup 2025 Points Table
क्रिकेट

IND vs AUS Live Streaming: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज खेला जाएगा मुक़ाबला, जानें कब, कहां, कैसे फ्री में देखें मैच

क्रिकेट

ENG-W vs SL-W: नैट साइवर ब्रंट के दमदार प्रदर्शन से इंग्लैंड ने श्रीलंका को दी करारी शिकस्त

ENG-W vs SL-W
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.