T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले साउथ अफ्रीका को बड़ा झटका, दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशर के कंधे में हुआ फ्रैक्चर

दरअसल, ये घटना शनिवार रात कैपिटल्स की पारी की आखिरी गेंद पर हुई। फरेरा कवर बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे, इसी दौरान उन्होंने एक चौका रोकने के लिए पूरी ताकत से छलांग लगाई, लेकिन वह अजीब तरह से अपने बाएं कंधे पर गिरे और तुरंत दर्द से कराहते नजर आए। चोट के बावजूद वह बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन एक गेंद ही खेल पाए। वह मुश्किल से अपना हाथ हिला पा रहे थे और चोट के कारण रिटायर हो गए। मैच के बाद उन्होंने माना कि उन्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। अब स्कैन में फ्रैक्चर की पुष्टि हो गई है।