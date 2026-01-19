19 जनवरी 2026,

सोमवार

क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले साउथ अफ्रीका को बड़ा झटका, दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशर के कंधे में हुआ फ्रैक्चर

Donovan Ferreira suffered shoulder fracture: 2024 से दुनिया भर में T20 क्रिकेट में सबसे खतरनाक मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज डोनोवन फरेरा के कंधे में फ्रैक्चर हो गया है। टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के लिए साउथ अफ्रीका की स्‍क्‍वॉड में शामिल इस खिलाड़ी का चोटिल होना किसी बड़े झटके से कम नहीं है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 19, 2026

Donovan Ferreira suffered shoulder fracture

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम। (Photo Credit - Proteas Men@X)

T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले साउथ अफ्रीका की टीम को तगड़ा झटका लगा है। जोबर्ग सुपर किंग्स (JSK) और प्रिटोरिया कैपिटल्स (PC) के बीच खेले गए एसए20 मैच के दौरान डोनोवन फरेरा के कंधे में फ्रैक्चर हो गया है। इस खतरनाक बैटिंग ऑलराउंडर को टी20 वर्ल्ड कप के लिए फिनिशर और बैकअप विकेटकीपर के तौर पर चुना गया था। फरेरा का अब 7 फरवरी से खेले जाने वाले मेगा इवेंट से बाहर होना तय माना जा रहा है। हालांकि, अभी तक प्रोटियाज की तरफ से उनके बाहर होने की पुष्टि नहीं की गई है।

एसए20 के मैच में हुए चोटिल

दरअसल, ये घटना शनिवार रात कैपिटल्स की पारी की आखिरी गेंद पर हुई। फरेरा कवर बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे, इसी दौरान उन्होंने एक चौका रोकने के लिए पूरी ताकत से छलांग लगाई, लेकिन वह अजीब तरह से अपने बाएं कंधे पर गिरे और तुरंत दर्द से कराहते नजर आए। चोट के बावजूद वह बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन एक गेंद ही खेल पाए। वह मुश्किल से अपना हाथ हिला पा रहे थे और चोट के कारण रिटायर हो गए। मैच के बाद उन्होंने माना कि उन्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। अब स्कैन में फ्रैक्चर की पुष्टि हो गई है।

एसए20 के बाकी मैचों से बाहर

फरेरा चोट के कारण एसए20 के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं, जो सुपर किंग्स के लिए एक बड़ा झटका है। क्‍योंकि प्लेऑफ में पहुंचने के लिए सुपर किंग्स को आज 19 जनवरी की रात पार्ल रॉयल्स को हराना होगा। वहीं, साउथ अफ्रीका की T20 वर्ल्ड कप 2026 टीम में एक जगह खाली हो गई है। अब उनके पास डेविड मिलर ही एकमात्र फिनिशर हैं।

डोनोवन फरेरा इतने महत्वपूर्ण क्यों?

बता दें कि फरेरा 2024 से दुनिया भर में T20 क्रिकेट में सबसे खतरनाक मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज रहे हैं। उन्‍होंने 177.08 के शानदार स्ट्राइक रेट से 1716 रन बनाए हैं। साउथ अफ्रीका उन्हें छठे या सातवें नंबर पर एक्स-फैक्टर के तौर पर देख रहा था, जो मैच खत्म कर सकता था। इतना ही नहीं जरूरत पड़ने पर वह विकेटकीपिंग और पार्ट-टाइम स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते थे। इस तरह का थ्री-डाइमेंशनल क्रिकेटर मिलना दुर्लभ है। उन्‍होंने एसए20 के पांच मैचों में 7.87 की अच्छी इकॉनमी से पांच विकेट चटकाए।

2024 से सर्वश्रेष्ठ T20 स्ट्राइक रेट

खिलाड़ीपारीरनऔसतस्‍ट्राइक रेटअर्धशतकछक्‍के
डोनोवन फरेरा82171626.81177.087127
आंद्रे रसेल89145223.41168.832122
टिम डेविड91202333.16166.227145
रजत पाटीदार37110532.5166.161267
डेवाल्‍ड ब्रेविस53136329.63164.817115
नोट: कम से कम 1,000 रन बनाने वाले मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाजों (4-7) में।

कौन होगा रिप्‍लेसमेंट?

अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि टी20 वर्ल्‍ड कप स्‍क्‍वॉड में उनकी जगह कौन लेगा? रयान रिकेटलटन दो एसए20 शतक लगाकर शानदार फॉर्म में हैं, लेकिन वह ओपनर हैं। ट्रिस्टन स्टब्स का एसए20 अब तक प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है। उनकी जगह मैथ्यू ब्रीत्ज़के को भी मौका मिल सकता है।

T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए साउथ अफ्रीका टीम

एडेन मार्करम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), टोनी डी ज़ोरज़ी, डोनोवन फ़रेरा, मार्को यानसन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्किया, कगिसो रबाडा और जेसन स्मिथ।

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

19 Jan 2026 12:49 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले साउथ अफ्रीका को बड़ा झटका, दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशर के कंधे में हुआ फ्रैक्चर

