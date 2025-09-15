Patrika LogoSwitch to English

Duleep Trophy 2025: सेंट्रल जोन ने 11 साल बाद रचा इतिहास, रजत पाटीदार की कप्तानी में साउथ जोन को 6 विकेट से रौंद जीता खिताब

South Zone vs Central Zone Final Highlights: दलीप ट्रॉफी 2025 में सेंट्रल जोन ने 11 साल बाद इतिहास रचते हुए खिताब अपने नाम किया है। सेंट्रल जोन इस मैच की शुरुआत से ही हावी नजर आया और फाइनल में साउथ जोन के खिलाफ मुकाबले के आखिरी दिन 6 विकेट से जीत दर्ज की।

भारत

lokesh verma

Sep 15, 2025

South Zone vs Central Zone Final Highlights
South Zone vs Central Zone Final Highlights: सेंट्रल जोन के कप्तान रजत पाटीदार और यश राठौड़ रन के लिए दौड़ते हुए। (फोटो सोर्स: IANS)

Duleep Trophy 2025 Final Highlights: दलीप ट्रॉफी 2025 में सेंट्रल जोन ने 11 साल बाद इतिहास रचते हुए खिताब अपने नाम किया है। रजत पाटीदार की कप्‍तानी में सेंट्रल जोन इस मैच की शुरुआत से ही हावी नजर आया और फाइनल में साउथ जोन के खिलाफ मुकाबले के आखिरी दिन 6 विकेट से जीत दर्ज की। इस मुकाबले में साउथ जोन की टीम अपनी पहली पारी में महज 149 रन पर सिमट गई थी। इसके बाद सेंट्रल जोन ने अपनी पहली पारी में 511 रन बना डाले। वहीं, साउथ जोन ने दूसरी पारी में 426 रन बनाते हुए सेंट्रल जोन के सामने महज 65 रन का लक्ष्‍य रखा, जिसे मध्‍य जोन ने हासिल कर लिया।

