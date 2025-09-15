Duleep Trophy 2025: सेंट्रल जोन ने 11 साल बाद रचा इतिहास, रजत पाटीदार की कप्तानी में साउथ जोन को 6 विकेट से रौंद जीता खिताब

Duleep Trophy 2025 Final Highlights: दलीप ट्रॉफी 2025 में सेंट्रल जोन ने 11 साल बाद इतिहास रचते हुए खिताब अपने नाम किया है। रजत पाटीदार की कप्‍तानी में सेंट्रल जोन इस मैच की शुरुआत से ही हावी नजर आया और फाइनल में साउथ जोन के खिलाफ मुकाबले के आखिरी दिन 6 विकेट से जीत दर्ज की। इस मुकाबले में साउथ जोन की टीम अपनी पहली पारी में महज 149 रन पर सिमट गई थी। इसके बाद सेंट्रल जोन ने अपनी पहली पारी में 511 रन बना डाले। वहीं, साउथ जोन ने दूसरी पारी में 426 रन बनाते हुए सेंट्रल जोन के सामने महज 65 रन का लक्ष्‍य रखा, जिसे मध्‍य जोन ने हासिल कर लिया।