IPL 2026: कभी मुंबई इंडियंस में रहे इस खतरनाक गेंदबाज को SRH ने डेविड पेन की जगह टीम में किया शामिल

पेन ने इस सीजन दो मैच खेले और दो विकेट भी लिए, लेकिन चोट ने उनका सफर यहीं रोक दिया। उनकी जगह हैदराबाद ने 2 करोड़ रुपये में कोएट्जी को खरीदा है। कोएट्जी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहले से अपनी पहचान बना चुके हैं। वो दक्षिण अफ्रीका के लिए चार टेस्ट, 14 वनडे और 18 टी20 खेल चुके हैं और कुल 67 अंतरराष्ट्रीय विकेट उनके नाम हैं। IPL का अनुभव भी उनके पास है। गुजरात टाइटंस (GT) और मुंबई इंडियंस (MI) के लिए खेल चुके हैं।