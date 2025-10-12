इस सूची में एक और अनुभवी भारतीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ईशान किशन हैं, जो पिछले साल मार्की साइनिंग में से एक थे। मुंबई इंडियंस (MI) के पूर्व सलामी बल्लेबाज़ ने नीलामी में प्रवेश किया और कई टीमों से बोलियां आकर्षित कीं। SRH ने बोली जीत ली, लेकिन कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनके पास पहले से ही अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड जैसे दो बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज़ मौजूद थे। क्लासेन को भी विकेटकीपर नियुक्त किया गया था। इसके बावजूद किशन को तीसरे नंबर पर रखा गया, जहां उन्‍होंने सिर्फ़ 26.60 के औसत से महज 138 बनाए। उन्हें रिलीज करने से एसआरएच को 11.25 करोड़ रुपए मिनी ऑक्‍शन के लिए मिल सकते हैं।