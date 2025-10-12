IPL की सनराइजर्स हैदराबाद टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
SRH release Players Prediction: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के धाकड़ बल्लेबाजी लाइनअप को देखते हुए इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (IPL 2025) में 300 रनों का आंकड़ा पार करने का अनुमान था। हालांकि उन्होंने कुछ मैचों में जबरदस्त स्ट्राइक से सबको चौंका दिया, लेकिन ऑरेंज आर्मी पिछले सीजन में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से चूक गई। अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन जैसे आक्रामक शीर्ष क्रम के बावजूद उन्होंने अपने पहले पांच मैचों में से चार मैच गंवा दिए, जिससे उनका पतन हो गया।
एसआरएच ने कप्तान पैट कमिंस समेत अपने पांच रिटेन खिलाड़ियों पर 75 करोड़ रुपये खर्च किए थे, लेकिन फिर भी आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में ईशान किशन, मोहम्मद शमी और एडम जम्पा जैसे बड़े नामों को खरीदने में कामयाब रही। लेकिन, टूर्नामेंट में उनका अभियान सफल नहीं रहा। अब आईपीएल 2026 के लिए रिटेंशन की समय सीमा संभवतः 15 नवंबर होने की उम्मीद है, ऐसे में वह कुछ बड़े नामों को रिलीज कर सकती है।
आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले एसआरएच को मोहम्मद शमी को लेकर एक कठिन फैसला लेना होगा। पिछले सीज़न में 10 करोड़ रुपये में खरीदे गए, इस अनुभवी तेज़ गेंदबाज ने लीग में अपने सबसे कठिन सत्रों में से एक का सामना किया, जिसमें उन्होंने 9 मैचों में 11.23 की इकॉनमी रेट से सिर्फ़ 6 विकेट लिए। उनकी लय उनसे छिटक गई, उनके यॉर्कर गायब हो गए। शमी की गिरती फॉर्म और गति काफी महंगी साबित हुई। उन्हें रिलीज करने से 10 करोड़ की बड़ी रकम मिल सकती है।
इस सूची में एक और अनुभवी भारतीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ईशान किशन हैं, जो पिछले साल मार्की साइनिंग में से एक थे। मुंबई इंडियंस (MI) के पूर्व सलामी बल्लेबाज़ ने नीलामी में प्रवेश किया और कई टीमों से बोलियां आकर्षित कीं। SRH ने बोली जीत ली, लेकिन कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनके पास पहले से ही अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड जैसे दो बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज़ मौजूद थे। क्लासेन को भी विकेटकीपर नियुक्त किया गया था। इसके बावजूद किशन को तीसरे नंबर पर रखा गया, जहां उन्होंने सिर्फ़ 26.60 के औसत से महज 138 बनाए। उन्हें रिलीज करने से एसआरएच को 11.25 करोड़ रुपए मिनी ऑक्शन के लिए मिल सकते हैं।
मुंबई इंडियंस के साथ दो आईपीएल खिताब जीत चुके राहुल चाहर को पिछले सीज़न में एसआरएच के लिए सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला था और उन्होंने सिर्फ एक ओवर भी फेंका था। इसके बजाय टीम को ज़ीशान अंसारी और हर्ष दुबे जैसे दो युवा खिलाड़ियों में काफ़ी संभावनाएं दिखीं, जिनकी कुल कीमत सिर्फ़ 60 लाख रुपये थी। मिनी ऑक्शन से पहल एसआरएच राहुल चाहर को भी बाहर का रास्ता दिखा सकता है।
पैट कमिंस (कप्तान), ट्रैविस हेड, अभिनव मनोहर, अथर्व तायदे, अनिकेत वर्मा, स्मरण रविचंद्रन, हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), सचिन बेबी, ईशान किशन (विकेटकीपर), हर्षल पटेल, वियान मुल्डर, कामिंडु मेंडिस, अभिषेक शर्मा, हर्ष दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद शमी, जयदेव उनादकट, ब्रायडन कार्से, सिमरजीत सिंह, ईशान मलिंगा, एडम ज़म्पा, राहुल चाहर, जीशान अंसारी।
