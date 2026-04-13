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SRH vs RR: आज किसका चलेगा बल्ला और किसकी गेंद उड़ाएगी विकेट? जानें हैदराबाद और राजस्थान की संभावित Playing 11

SRH vs RR Playing 11: क्या आज हैदराबाद के मैदान पर टूटेगा राजस्थान का विजयी रथ या ऑरेंज आर्मी को फिर मिलेगी हार? जानें दोनों टीमों की संभावित Playing 11, हेड-टू-हेड आंकड़े । कौन होगा आज का गेमचेंजर?

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भारत

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Anshika Verma

Apr 13, 2026

IPL 2026 SRH vs RR

IPL 2026 SRH vs RR

SRH vs RR Playing 11, Head-to-Head: आज इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के बड़े मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) का सामना सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होगा। एक तरफ राजस्थान की टीम है जो इस सीजन में अब तक अजेय रही है और टेबल में टॉप पर बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद की टीम है, जो अपनी लय ढूंढने के लिए संघर्ष कर रही है।

राजस्थान रॉयल्स की मजबूती

राजस्थान रॉयल्स ने अब तक अपने चारों मैचों में दबदबा बनाए रखा है। टीम की सबसे बड़ी ताकत उनके ओपनर्स यशस्वी जायसवाल और युवा वैभव सूर्यवंशी हैं, जो पावरप्ले में ही विपक्षी टीम की कमर तोड़ देते हैं। गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर की जोड़ी आग उगल रही है, जबकि मिडिल ओवर्स में रवि बिश्नोई और रवींद्र जडेजा की फिरकी का जादू चल रहा है।

हैदराबाद को वापसी की तलाश

सनराइजर्स हैदराबाद ने इस सीजन में अब तक 4 में से 3 मैच गंवाए हैं। टीम की पूरी उम्मीदें ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा और शानदार फॉर्म में चल रहे हेनरिक क्लासेन पर टिकी हैं। गेंदबाजी में पैट कमिंस की कमी उन्हें खल रही है, जिसे सुधारने के लिए उन्हें आज अपना सब कुछ झोंकना होगा।

SRH vs RR: हेड-टू-हेड

सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच अब तक की जंग काफी रोमांचक रही है। भले ही हैदराबाद आंकड़ों में भारी दिख रही हो, लेकिन मौजूदा फॉर्म के हिसाब से राजस्थान की टीम ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है।

टीममैच खेलेजीत
सनराइजर्स हैदराबाद2112
राजस्थान रॉयल्स2109

भले ही हैदराबाद ने 12 बार जीत दर्ज की है, लेकिन आज के मैच में टेबल-टॉपर राजस्थान को हराना उनके लिए किसी पहाड़ जैसी चुनौती से कम नहीं होगा।

दोनों टीमों की संभावित Playing 11

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH): अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (कप्तान और विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा।(इम्पैक्ट प्लेयर: लियाम लिविंगस्टोन/प्रफुल्ल हिंगे)
राजस्थान रॉयल्स (RR): यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरॉन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई।(इम्पैक्ट प्लेयर: बृजेश शर्मा)

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Updated on:

13 Apr 2026 05:28 pm

Published on:

13 Apr 2026 05:17 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / SRH vs RR: आज किसका चलेगा बल्ला और किसकी गेंद उड़ाएगी विकेट? जानें हैदराबाद और राजस्थान की संभावित Playing 11

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