SRH vs RR: आज किसका चलेगा बल्ला और किसकी गेंद उड़ाएगी विकेट? जानें हैदराबाद और राजस्थान की संभावित Playing 11

राजस्थान रॉयल्स ने अब तक अपने चारों मैचों में दबदबा बनाए रखा है। टीम की सबसे बड़ी ताकत उनके ओपनर्स यशस्वी जायसवाल और युवा वैभव सूर्यवंशी हैं, जो पावरप्ले में ही विपक्षी टीम की कमर तोड़ देते हैं। गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर की जोड़ी आग उगल रही है, जबकि मिडिल ओवर्स में रवि बिश्नोई और रवींद्र जडेजा की फिरकी का जादू चल रहा है।