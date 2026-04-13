SRH vs RR, Pitch Report: आज हैदराबाद में होगी रनों की बारिश या मौसम बिगाड़ेगा खेल? जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल!

हैदराबाद के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द उनकी गेंदबाजी है। टीम 200 से ज्यादा रन बनाने के बावजूद उन्हें डिफेंड नहीं कर पा रही है। अपने घर में खेलते हुए हैदराबाद आज चेज (लक्ष्य का पीछा) करना पसंद करेगी, ताकि उनके आक्रामक बल्लेबाज बिना दबाव के खेल सकें। वहीं राजस्थान रॉयल्स इस समय शानदार फॉर्म में है। उन्होंने अब तक अपने चारों मैच जीते हैं। उनकी टीम में गजब का बैलेंस है। चाहे वो टॉप ऑर्डर की बैटिंग हो या स्पिन और पेस बॉलिंग का तालमेल। फिलहाल पलड़ा राजस्थान का भारी लग रहा है, लेकिन हैदराबाद को उनके घर में कम आंकना गलती होगी।