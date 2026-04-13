13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

SRH vs RR, Pitch Report: आज हैदराबाद में होगी रनों की बारिश या मौसम बिगाड़ेगा खेल? जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल!

IPL 2026, Match 21, SRH vs RR: आईपीएल 2026 के मैच नंबर 21 में आज हैदराबाद और राजस्थान की टक्कर। जानें राजीव गांधी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट, मौसम का अपडेट और क्या आज बारिश खेल बिगाड़ेगी?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Apr 13, 2026

SRH vs RR Pitch Report ,SRH vs RR पिच रिपोर्ट, Hyderabad Weather Update Today ,हैदराबाद मौसम का हाल, SRH vs RR playing 11 Prediction, SRH vs RR प्लेइंग 11 प्रेडिक्शन ,Rajiv Gandhi International Stadium Pitch ,राजीव गांधी स्टेडियम की पिच, IPL 2026 Match 21 News ,आईपीएल 2026 मैच 21 समाचार,, Will it rain in Hyderabad today? ,क्या आज हैदराबाद में बारिश होगी?, Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals.

राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, हैदराबाद (Photo - ESPN)

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Pitch Report: आज आईपीएल 2026 के 21वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और राजस्थान रॉयल्स (RR) की भिड़ंत होने वाली है। यह मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। एक तरफ हैदराबाद अपनी गेंदबाजी की कमियों को दूर कर वापसी करना चाहेगी, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की टीम अपनी जीत की लय बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी।

कैसा रहेगा हैदराबाद का मौसम?

अगर आप बारिश को लेकर चिंतित हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। हैदराबाद में आज बारिश की कोई संभावना नहीं है। दिन भर कड़ी धूप रहेगी और तापमान 40°C तक जा सकता है। मैच के दौरान भी आसमान साफ रहेगा। टॉस के समय तापमान करीब 37°C होगा, जो मैच खत्म होने तक गिरकर 32°C के आसपास पहुंच जाएगा। यानी खिलाड़ियों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन खेल में कोई बाधा नहीं आएगी।

पिच रिपोर्ट: बल्लेबाजों की होगी चांदी!

हैदराबाद की पिच हमेशा से बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित हुई है और आज भी यहां रनों की बरसात देखने को मिल सकती है। यहां की सपाट पिच और तेज आउटफील्ड की वजह से 190-200 का स्कोर भी सुरक्षित नहीं माना जाता। नई गेंद से तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स को रन रोकने की जिम्मेदारी उठानी होगी। दूसरी पारी में ओस गिरने की पूरी संभावना है, जिससे गेंद गीली हो जाती है और गेंदबाजी करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी।

दोनों टीमों की स्थिति

हैदराबाद के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द उनकी गेंदबाजी है। टीम 200 से ज्यादा रन बनाने के बावजूद उन्हें डिफेंड नहीं कर पा रही है। अपने घर में खेलते हुए हैदराबाद आज चेज (लक्ष्य का पीछा) करना पसंद करेगी, ताकि उनके आक्रामक बल्लेबाज बिना दबाव के खेल सकें। वहीं राजस्थान रॉयल्स इस समय शानदार फॉर्म में है। उन्होंने अब तक अपने चारों मैच जीते हैं। उनकी टीम में गजब का बैलेंस है। चाहे वो टॉप ऑर्डर की बैटिंग हो या स्पिन और पेस बॉलिंग का तालमेल। फिलहाल पलड़ा राजस्थान का भारी लग रहा है, लेकिन हैदराबाद को उनके घर में कम आंकना गलती होगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

weather alert

मौसम समाचार

weather news

weather report

Published on:

13 Apr 2026 04:24 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / SRH vs RR, Pitch Report: आज हैदराबाद में होगी रनों की बारिश या मौसम बिगाड़ेगा खेल? जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल!

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

SRH vs RR: आज किसका चलेगा बल्ला और किसकी गेंद उड़ाएगी विकेट? जानें हैदराबाद और राजस्थान की संभावित Playing 11

SRH vs RR Playing 11, Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad, IPL 2026 Today Match, Yashasvi Jaiswal batting, Ravi Bishnoi bowling, SRH vs RR Head to Head records.
क्रिकेट

वूमेंस वर्ल्डकप के लिए ICC ने घोषित की रिकॉर्ड प्राइज मनी, जानें इस बार चैंपियन को कितने मिलेंगे पैसे

T20 World Cup 2026 team india
क्रिकेट

जब ट्रिस्टन स्टब्स को नहीं मिली थी अनुमति, तो हार्दिक पंड्या ने कैसे बदले ग्लव्स? अंपायरों पर उठे सवाल

Hardik Pandya Glove Controversy, Tristan Stubbs Glove Change, IPL 2026 Rules, MI vs RCB, DC vs CSK, Umpiring Controversy.
क्रिकेट

SRH vs RR: Phalodi Satta Bazar ने की भविष्यवाणी, IPL में आज के मैच में कौनसी टीम जीतेगी

SRH vs RR match prediction according to Phalodi Satta Bazar
क्रिकेट

MI vs RCB मैच में टिम डेविड ने गेंद वापस देने से किया इंकार, अंपायर को आया गुस्सा

Tim David ball incident vs Umpire ,टिम डेविड अंपायर विवाद, RCB vs MI Match 40 Highlights ,आरसीबी बनाम मुंबई हाइलाइट्स, Tim David funny video IPL 2026 ,टिम डेविड फनी वीडियो, Rohit Sharma reaction on Tim David ,टिम डेविड पर रोहित शर्मा का रिएक्शन, IPL 2026 Wankhede Stadium Drama ,आईपीएल 2026 वानखेड़े ड्रामा, Rajat Patidar 20 ball 50 ,रजत पाटीदार की तूफानी फिफ्टी,
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.