SL vs NZ, Ist Test: रोमांचक दौर में पहुंचा मैच, रचिन ने अर्धशतक जड़ श्रीलंका का गणित बिगाड़ा!

श्रीलंका से मिले 275 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने रचिन रवींद्र के नाबाद अर्धशतक से चौथे दिन स्टंप्स तक 8 विकेट पर 207 रन बना लिए हैं।

नई दिल्ली•Sep 22, 2024 / 08:18 pm• satyabrat tripathi

Sri Lanka vs New Zealand, 1st Test at Galle: श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला गॉले इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। श्रीलंका से जीत के लिए मिले 275 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने रचिन रवींद्र की सूझबूझ भरी नाबाद अर्धशतकीय पारी से चौथे दिन स्टंप्स तक 8 विकेट पर 207 रन बना लिए हैं। कीवी टीम को मेजबान टीम पर जीत के लिए आखिरी दिन 68 रन की जरूरत है। चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक क्रीज पर रचिन रवींद्र और एजाज पटेल मौजूद (0) थे।

इससे पहले न्यूजीलैंड ने चौथे दिन बल्लेबाजी को उतरी श्रीलंकाई टीम को दूसरी पारी में 309 रन पर ऑलआउट किया। श्रीलंका की ओर से चौथे दिन एंजेलो मैथ्यूज ने अर्धशतक जड़ा। रचिन रवींद्र पर न्यूजीलैंड की जीत का दारोमदार दूसरी पारी में न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। श्रीलंकाई गेंदबाजों ने महज 96 के टीम स्कोर पर कीवी टीम के चार बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया था। ऐसे में एक छोर पर रहते हुए रचिन रवींद्र ने ना सिर्फ शानदार अर्धशतक जड़ा बल्कि टीम को मजबूती भी प्रदान की। रचिन रवींद्र ने करियर का तीसरा टेस्ट अर्धशतक जड़ा। उन्होंने 158 गेंदों का सामना किया और 9 चौके और एक छक्के संग 91 रन बनाकर नाबाद हैं। उन पर पांचवें और आखिरी दिन अपने टीम को जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी है। रचिन के अलावा न्यूजीलैंड की ओर से दूसरी पारी में टॉम लॉथम (28), केन विलियम्सन (30) और टॉम ब्लंडेल (30) ही कुछ हद तक श्रीलंकाई गेंदबाजों का सामना कर सके।