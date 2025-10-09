‘अजीत अगरकर की टोन ठीक नहीं, वो उकसा रहे…’, कोहली-रोहित के समर्थन में आया ये दिग्गज, उठाए सवाल

उनके इस बयान पर इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टीव हार्मिसन ने अपनी प्रतिकृया दी है और अगरकर की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे भविष्य पर अगरकर के कमेंट ठीक नहीं थे। हार्मिसन ने कहा कि चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर का कार्यकाल मुश्किलों भरा हो सकता है, क्योंकि उनका सामना पूर्व कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ एक संभावित सत्ता की लड़ाई में हो सकता है। उन्होंने कहा कि 'मुझे लगता है कि अजित अगरकर के लिए यह एक मुश्किल अंत हो सकता है। अगर कोई यहां जीतता है, तो मुझे लगता है कि वे विराट कोहली और रोहित शर्मा होंगे, न कि अजित अगरकर… यह भी हो सकता है कि बातों का गलत मतलब निकाला गया हो।'