IPL : दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ने के लिए उत्साहित हूं : स्मिथ

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Steve Smith) ने कहा है कि वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल IPL) 2021 सीजन के लिए अपनी नई फ्रेंचाइजी टीम-दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) से जुड़ने को लेकर उत्साहित हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2021 सीजन के लिए चेन्नई में हुई खिलाड़ियों की नीलामी में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्मिथ को 2.20 करोड़ रुपए में खरीदा है।

Let’s be clear Steve Smith is a wonderful player in all formats he just didn’t fit our mix for this season, hopefully this video explains why? https://t.co/WOMfHCoo55