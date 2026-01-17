बाबर आजम की सरेआम ‘बेइज्जती’ पर स्टीव स्मिथ ने तोड़ी चुप्पी, बताया सिंगल न लेने का असली सच

Steve Smith on Babar Azam single denial moment: बिग बैश लीग में सिडनी थंडर के खिलाफ सिडनी सिक्सर्स के स्टीव स्मिथ और बाबर आज़म के बीच एक शानदार शतकीय साझेदारी हुई। लेकिन, शुक्रवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए इस मैच में माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया, जब स्मिथ ने स्ट्राइक अपने पास रखने के लिए बाबर को सिंगल लेने से मना कर दिया। बाबर ने बाद में आउट होने के बाद अपना गुस्सा जाहिर किया। स्मिथ ने साफ किया है कि यह फैसला पूरी तरह से टैक्टिकल था, जो आखिरकार सिक्सर्स के पक्ष में रहा और वे पांच विकेट से जीत गए। उन्‍होंने कहा कि पक्का नहीं कि बाबर आजम मेरे फैसले से खुश थे या नहीं।