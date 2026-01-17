17 जनवरी 2026,

क्रिकेट

बाबर आजम की सरेआम ‘बेइज्जती’ पर स्टीव स्मिथ ने तोड़ी चुप्पी, बताया सिंगल न लेने का असली सच

Steve Smith on Babar Azam single denial moment: BBL में सिडनी थंडर और सिडनी सिक्सर्स के मैच में माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया, स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को सिंगल लेने के लिए मना कर दिया। इसके बाद बाबर काफी गुस्‍से में देखे गए। आखिर स्मिथ ने सिंगल क्‍यों नहीं लिया, खुद उन्‍होंने इसके पीछे की वजह बताई है।

भारत

lokesh verma

Jan 17, 2026

Steve Smith on Babar Azam single denial moment

बीबीएल में बल्‍लेबाजी के दौरान बाबर आजम और स्‍टीव स्मिथ। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीन शॉट)

Steve Smith on Babar Azam single denial moment: बिग बैश लीग में सिडनी थंडर के खिलाफ सिडनी सिक्सर्स के स्टीव स्मिथ और बाबर आज़म के बीच एक शानदार शतकीय साझेदारी हुई। लेकिन, शुक्रवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए इस मैच में माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया, जब स्मिथ ने स्ट्राइक अपने पास रखने के लिए बाबर को सिंगल लेने से मना कर दिया। बाबर ने बाद में आउट होने के बाद अपना गुस्सा जाहिर किया। स्मिथ ने साफ किया है कि यह फैसला पूरी तरह से टैक्टिकल था, जो आखिरकार सिक्सर्स के पक्ष में रहा और वे पांच विकेट से जीत गए। उन्‍होंने कहा कि पक्का नहीं कि बाबर आजम मेरे फैसले से खुश थे या नहीं।

तीन डॉट गेंदों के बाद स्मिथ ने सिंगल से मना किया

दरअसल, यह घटना 11वें ओवर में हुई जब बाबर 38 गेंदों पर 47 रन बनाकर खेल रहे थे और क्रिस ग्रीन की तीन डॉट गेंदों का सामना करने के बाद सिंगल लेने की कोशिश की। हालांकि, स्मिथ ने उन्हें मना कर दिया और साफ कर दिया कि वह बड़े शॉट्स के लिए स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। ओवर के आखिर में जब दोनों खिलाड़ी पिच के बीच में मिले तो बाबर साफ तौर पर नाखुश नजर आए।

बाबर आजम ने फेंका बल्‍ला

स्मिथ इसके बाद रयान हैडली के ओवर में लगातार चार छक्के मारकर अपने फैसले को सही साबित किया, जो बीबीएल इतिहास का सबसे महंगा ओवर रहा। हालांकि शुरू में हिचकिचाते हुए स्मिथ ने आखिरकार आखिरी गेंद पर सिंगल लिया और 13वें ओवर में नाथन मैकएंड्रयू के खिलाफ बाबर को स्ट्राइक दी। हालांकि, बाबर पहली ही गेंद पर आउट हो गया, निराशा में पवेलियन लौटते हुए उन्‍होंने डगआउट में वापस लौटते ही गुस्से में अपना बल्‍ला फेंका।

स्मिथ ने दी सफाई

इस मैच में स्मिथ ने 41 गेंदों पर मैच जिताऊ शतकीय पारी खेली और बाबर को सिंगल देने से मना करने के पीछे के टैक्टिकल कारण को भी समझाया। स्मिथ ने चैनल 7 को बताया कि हमने दस ओवर के बाद बात की थी। कप्तान और कोच ने कहा था कि तुरंत अटैक करो। मैंने कहा नहीं, अभी एक ओवर और दो। मैं छोटी बाउंड्री पर हिट करना चाहता हूं। मैं पहले ओवर में गड़बड़ नहीं करना चाहता। मैं उस ओवर में 30 रन बनाने की कोशिश करूंगा और हमने 32 रन बनाए तो यह एक अच्छा नतीजा था। पक्का नहीं कि बाबर उस सिंगल को मना करने से खुश थे या नहीं।

मैच के बाद मैदान पर नहीं दिखे बाबर

बता दें कि मैच के बाद बाबर मैदान पर नहीं दिखे। 11 साल में अपना पहला बीबीएल मैच खेलने वाले मिचेल स्टार्क ने कहा कि उन्हें इस घटना के बारे में पता नहीं था। उन्होंने कहा कि बल्लेबाज, गेंदबाजों की तरह, टी20 क्रिकेट में अक्सर खास मैच-अप को पसंद करते हैं।

