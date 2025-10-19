AUS vs ENG Ashes 2025: स्टीव स्मिथ फिर बने ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान, एशेज के पहले मैच में कमिंस की जगह संभालेंगे कमान

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Photo Credit- IANS)
Steve Smith, Australia vs England, The Ashes 2025: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने पुष्टि की है कि अगर नियमित कप्तान पैट कमिंस 21 नवंबर से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले पहले एशेज टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, तो स्टीव स्मिथ राष्ट्रीय टेस्ट टीम की कप्तानी करेंगे। कमिंस, जो अपनी पीठ में स्ट्रेस फ्रैक्चर से उबर रहे हैं, के पहले टेस्ट से बाहर रहने की उम्मीद है, लेकिन उनका लक्ष्य ब्रिस्बेन (4-8 दिसंबर) में होने वाले दूसरे टेस्ट या एडिलेड (17-21 दिसंबर) में होने वाले तीसरे टेस्ट के लिए वापसी करना है।
बेली ने एक ऑस्ट्रेलियाई दैनिक को बताया, "अगर पैट नहीं खेलते हैं, तो स्मज (स्मिथ) कप्तानी करेंगे। हमारे लिए यह हमेशा की तरह है। यह फॉर्मूला काम कर गया है।" उन्होंने आगे कहा कि कमिंस अपनी रिकवरी के दौरान टीम के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहेंगे, जिससे कप्तान और उप-कप्तान के बीच सुचारू समन्वय सुनिश्चित होगा।
2018 के सैंडपेपर गेट कांड के बाद कप्तानी से हटाए गए स्मिथ ने उप-कप्तान के रूप में अपनी बहाली के बाद से छह बार ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व किया है-पांच मैच जीते और एक ड्रॉ रहा, जिसमें 2023 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में अहमदाबाद टेस्ट भी शामिल है।
बेली ने स्मिथ की तैयारियों पर पूरा भरोसा जताया: "स्टीव उतर गए और अगले दिन क्रिकेट न्यू साउथ वेल्स में बल्लेबाजी के लिए मौजूद थे। इसलिए वह अपना काम करेंगे… बहुत आराम से, वह खेलने के लिए तैयार होंगे।" इस बीच, ऑस्ट्रेलिया की चोटों की चिंताएँ जारी हैं क्योंकि ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन बाजू में दर्द के कारण आगामी भारत-ऑस्ट्रेलिया एकदिवसीय श्रृंखला से बाहर हो गए हैं।
बेली ने इस फैसले को एहतियाती बताया: "यह एक बहुत ही रूढ़िवादी फैसला है… यह उम्मीद और योजना कि वह पहले टेस्ट में एक ऑलराउंडर के रूप में भाग ले पाएंगे, अभी भी अच्छी तरह से पटरी पर है।" पाँच मैचों की 2025 एशेज सीरीज पुराने दिग्गजों और उभरते हुए लीडर्स के बीच एक रोमांचक मुकाबले का वादा करती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ अपने सम्मान की रक्षा करना चाहेगा।
