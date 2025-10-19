AUS vs ENG Ashes 2025: स्टीव स्मिथ फिर बने ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान, एशेज के पहले मैच में कमिंस की जगह संभालेंगे कमान

Steve Smith, Australia vs England, The Ashes 2025: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने पुष्टि की है कि अगर नियमित कप्तान पैट कमिंस 21 नवंबर से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले पहले एशेज टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, तो स्टीव स्मिथ राष्ट्रीय टेस्ट टीम की कप्तानी करेंगे। कमिंस, जो अपनी पीठ में स्ट्रेस फ्रैक्चर से उबर रहे हैं, के पहले टेस्ट से बाहर रहने की उम्मीद है, लेकिन उनका लक्ष्य ब्रिस्बेन (4-8 दिसंबर) में होने वाले दूसरे टेस्ट या एडिलेड (17-21 दिसंबर) में होने वाले तीसरे टेस्ट के लिए वापसी करना है।