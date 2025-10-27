Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स को छेड़ने वाले आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन, अब जेल में रहेगा इतने दिन

ऑस्ट्रेलियाई टीम 30 अक्टूबर को नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में भारत के खिलाफ सेमीफाइनल मैच खेलेगी। प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पर काबिज ऑस्ट्रेलिया ने इस विश्व कप में अपना एक भी मैच नहीं गंवाया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 27, 2025

Australia Cricket Team

ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी अकील खान को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार शख्स आदतन अपराधी है। एडिशनल डीसीपी (क्राइम) राजेश दंडोतिया ने बताया, "घटना के 6 घंटों के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। उसकी बाइक में नंबर प्लेट नहीं थी। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से आरोपी की एक दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई थी। पुलिस रिमांड के बाद रविवार शाम को आरोपी को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गिरफ्तार शख्स आदतन अपराधी है। इंदौर पुलिस इस तरह के अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है।"

25 अक्टूबर को हुई थी घटना

ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम इस वक्त विश्व कप 2025 में हिस्सा लेने के लिए भारत में है। 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलियाई टीम का सामना साउथ अफ्रीका से था। इस मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलिया की 2 महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस समय होटल रेडिसन ब्लू से पैदल कैफे की तरफ जा रही थीं। खिलाड़ियों का आरोप है कि इस बीच एक बाइक सवार युवक ने उनसे छेड़छाड़ की, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई।

पुलिस ने घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, होटल रिकॉर्ड और सुरक्षा कर्मियों के बयान दर्ज करने के बाद अपराधी को दबोच लिया। इसके साथ ही उसकी बाइक भी जब्त कर ली गई। इस घटना के बाद टूर्नामेंट के आयोजकों और स्थानीय अधिकारियों ने नवी मुंबई में टीम होटलों, प्रशिक्षण स्थलों और स्टेडियम के आस-पास की सुरक्षा बढ़ाई थी।

ऑस्ट्रेलियाई टीम 30 अक्टूबर को नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में भारत के खिलाफ सेमीफाइनल मैच खेलेगी। प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पर काबिज ऑस्ट्रेलिया ने इस विश्व कप में अपना एक भी मैच नहीं गंवाया है। टीम ने 7 में से 6 मुकाबले जीते हैं, जबकि एक मुकाबला बारिश के चलते रद्द रहा था। दूसरी ओर, भारतीय टीम 7 में से 3 मुकाबले जीतकर प्वाइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर रही। टीम इंडिया ने 12 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शिकस्त झेली थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

27 Oct 2025 03:08 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स को छेड़ने वाले आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन, अब जेल में रहेगा इतने दिन

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SA Test Series: साउथ अफ्रीका ने घोषित की अपनी टीम, लौट आया ये दिग्गज, जानें किस किस को मिले मौके

Kagiso Rabada
क्रिकेट

भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले बड़ा झटका, मैच विनर ओपनर ही विश्व कप से हुई बाहर!

Pratika Rawal ruled out of Women’s World Cup 2025
क्रिकेट

ये तो सिर्फ शुरुआत है… गौतम गंभीर ने हर्षित राणा की तारीफों के पुल बांधते हुए दिया ये खास गुरुमंत्र 

Gautam Gambhir praised Harshit Rana
क्रिकेट

श्रेयस अय्यर चोट के बाद अचानक इंटरनल ब्लीडिंग के चलते आईसीयू में भर्ती

Shreyas Iyer admitted to Sydney Hospital
क्रिकेट

अकील खान ने पूरी प्लानिंग के साथ की थी ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़! जानें कौन है ये शख्स

Australian women cricketers molestation case
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.