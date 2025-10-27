ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स को छेड़ने वाले आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन, अब जेल में रहेगा इतने दिन

ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी अकील खान को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार शख्स आदतन अपराधी है। एडिशनल डीसीपी (क्राइम) राजेश दंडोतिया ने बताया, "घटना के 6 घंटों के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। उसकी बाइक में नंबर प्लेट नहीं थी। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से आरोपी की एक दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई थी। पुलिस रिमांड के बाद रविवार शाम को आरोपी को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गिरफ्तार शख्स आदतन अपराधी है। इंदौर पुलिस इस तरह के अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है।"