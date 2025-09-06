“आप ऐसा नहीं कर सकते…”: सैमसन के एशिया कप टीम में चुने जाने पर सुनील गावस्कर का बयान, गंभीर-सूर्यकुमार को दी ये सलाह

सुनील गावस्कर ने मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव को सलाह दी है कि संजू सैमसन जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी को 15 सदस्यीय टीम में शामिल करने के बाद प्लेइंग 11 से बाहर नहीं रखा जा सकता। गावस्कर ने कहा, "अगर आप संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी को कोर टीम में चुनते हैं, तो उन्हें रिजर्व में नहीं छोड़ा जा सकता। यह चयन समिति के लिए सिरदर्द है कि आपके पास दो शानदार बल्लेबाज हैं, और सैमसन जैसे खिलाड़ी जो नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर नंबर 6 पर फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं।"