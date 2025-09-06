Patrika LogoSwitch to English

“आप ऐसा नहीं कर सकते…”: सैमसन के एशिया कप टीम में चुने जाने पर सुनील गावस्कर का बयान, गंभीर-सूर्यकुमार को दी ये सलाह

शुभमन गिल के उपकप्तान होने की वजह से उनके प्लेइंग 11 में चुने जाने की संभावना बढ़ गई हैं। ऐसे में संजू सैमसन के ओपन करने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने उनको लेकर एक बयान दिया है।

भारत

Siddharth Rai

Sep 06, 2025

Team India Playing XI for Asia Cup 2025
भारतीय टीम के बल्‍लेबाज और विकेटकीपर संजू सैमसन। (फोटो सोर्स: IANS)

Sunil gavaskar on Sanju Samson, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 शुरू होने में अब एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। 9 सितम्बर से यूएई में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट से पहले प्लेइंग 11 का चुनाव करना भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए बड़ा सरदर्द है। खास तौर पर, शुभमन गिल की उप-कप्तानी और उनकी वापसी ने बैटिंग ऑर्डर को लेकर दुविधा पैदा कर दी है।

उपकप्तान होने की वजह से गिल का खेलना तय

उपकप्तान होने की वजह से गिल का प्लेइंग 11 में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है, जिसके कारण विस्फोटक विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन की ओपनिंग की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच, भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर ने सैमसन को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है, जो टीम मैनेजमेंट के लिए अहम सलाह साबित हो सकता है।

गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव को गावस्कर ने दी सलाह

सुनील गावस्कर ने मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव को सलाह दी है कि संजू सैमसन जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी को 15 सदस्यीय टीम में शामिल करने के बाद प्लेइंग 11 से बाहर नहीं रखा जा सकता। गावस्कर ने कहा, "अगर आप संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी को कोर टीम में चुनते हैं, तो उन्हें रिजर्व में नहीं छोड़ा जा सकता। यह चयन समिति के लिए सिरदर्द है कि आपके पास दो शानदार बल्लेबाज हैं, और सैमसन जैसे खिलाड़ी जो नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर नंबर 6 पर फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं।"

संजू सैमसन का हालिया फॉर्म बेहद अच्छा

गावस्कर ने सैमसन की हालिया फॉर्म की तारीफ की, खासकर केरल क्रिकेट लीग (KCL) में उनकी शानदार बल्लेबाजी ने सब का ध्यान उनकी ओर खींचा है। सैमसन ने KCL में अपने पिछले चार मैचों में 121 (51), 89 (46), 62 (37), और 83 (41) रन बनाए हैं, जो उनकी शानदार फॉर्म को दर्शाता है।

जितेश से पहले सैमसन को मिलेगा मौका

सैमसन की ओपनिंग भूमिका पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि गिल और अभिषेक शर्मा की जोड़ी को ओपनिंग के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है। ऐसे में सैमसन और जितेश शर्मा के बीच विकेटकीपिंग और बल्लेबाजी की जगह को लेकर बहस छिड़ी है। गावस्कर ने इस पर कहा, "जितेश ने हाल के IPL में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन मुझे लगता है कि सैमसन को शुरुआती कुछ मैचों में जितेश से पहले मौका मिलेगा। इसके बाद टूर्नामेंट में उनकी फॉर्म के आधार पर फैसला होगा।”

सैमसन को तीन नंबर पर खिलाने की बात कही

गावस्कर का मानना है कि सैमसन की बहुमुखी प्रतिभा उन्हें नंबर 3 या 5-6 पर फिनिशर के रूप में उपयोगी बनाती है। उन्होंने सुझाव दिया कि सैमसन को नंबर 3 पर आजमाया जा सकता है, जबकि तिलक वर्मा को 5 या 6 पर उतारा जा सकता है। गावस्कर ने कहा, 'मुझे लगता है कि वे शायद सैमसन को नंबर तीन पर उतारकर तिलक को पांच या छह नंबर पर खिला सकते हैं। क्योंकि हार्दिक भी आपकी टीम में है। इसलिए हार्दिक शायद पांचवें या छठे नंबर पर खेलेगा।'

रिंकू सिंह या शिवम दुबे में से किसी एक को बाहर होना पड़ेगा

गावस्कर ने यह भी कहा कि रिंकू सिंह या शिवम दुबे में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ सकता है, क्योंकि सैमसन और गिल दोनों को शामिल करना जरूरी है। पूर्व कप्तान ने यह भी स्पष्ट किया कि जसप्रीत बुमराह को कार्यभार संबंधित कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि वह प्रति मैच केवल चार ओवर ही गेंदबाजी करेंगे और वह भी दो या तीन स्पैल में।

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

06 Sept 2025 11:07 am

Hindi News / Sports / Cricket News / “आप ऐसा नहीं कर सकते…”: सैमसन के एशिया कप टीम में चुने जाने पर सुनील गावस्कर का बयान, गंभीर-सूर्यकुमार को दी ये सलाह

