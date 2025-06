ENG vs IND Test: सुनील गावस्कर ने जसप्रीत बुमराह से किया रिक्वेस्ट, संजना गणेशन के सामने कहा- प्लीज, हमें…

The People vs. Bumrah's workload management 👨‍⚖️



This bench rules: Bumrah MUST play all 5 Tests ✅ 😅#SonySportsNetwork #GroundTumharaJeetHamari #ENGvIND #NayaIndia #DhaakadIndia #TeamIndia | @cheteshwar1 @SanjanaGanesan @Jaspritbumrah93 pic.twitter.com/22f2LichMZ