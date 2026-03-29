‘2 साल का बैन काफी नहीं’ गावस्कर ने BCCI से कहा- IPL से हटने वाले विदेशी खिलाड़ियों पर भारी भरकम जुर्माना लगाओ

Sunil Gavaskar urges BCCI: आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्‍शन में खरीदे जाने के बावजूद टूर्नामेंट शुरू होने से पहले हटने वाले विदेशी खिलाड़ियों पर दो साल का बैन काफी नहीं है। इसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को उन पर भारी भरकम जुर्माना लगाना चाहिए। ये कहना है भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का। उन्‍होंने ये बात इंग्लैंड के ओपनर बेन डकेट के आईपीएल 2026 सीजन से हटने के कुछ दिनों बाद कही है। डकेट दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाला थे। लेकिन, इंटरनेशनल क्रिकेट करियर पर ध्‍यान देने के लिए घरेलू क्रिकेट का प्राथमिकता देते हुए उन्‍होंने सोशल मीडिया पर आईपीएल से हटने की घोषणा कर दी।