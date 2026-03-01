KKR vs MI: सुनील नरेन ने रचा इतिहास, मैदान पर उतरते ही तोड़ा कीरोन पोलार्ड का ये बड़ा रिकॉर्ड

नरेन की आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने 189 मैचों की 187 पारियों में 25.64 की बेहतरीन औसत से 192 विकेट चटकाए हैं। इस दौरान उनकी इकॉनमी 6.80 की रही है। वह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले विदेशी गेंदबाज हैं। नरेन का बेस्ट बॉलिंग फिगर्स 5/19 है। वह बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं। उन्होंने 189 मैचों की 122 पारियों में 17.62 की औसत से 1780 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 166.51 का रहा है। नरेन ने आईपीएल में एक शतक और सात अर्धशतक लगाए हैं।