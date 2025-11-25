Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर का बड़ा बयान, कोच गौतम गंभीर को …

साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया का प्रदर्शन अब तक निराशाजनक रहा है। टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन के चलते मुख्य कोच गौतम गंभीर आलोचकों के निशाने पर हैं।

2 min read
भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 25, 2025

Gautam Gambhir and Yashasvi Jaiswal

यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ (Photo Credit - IANS)

Suresh Raina on Gautam Gambhir: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सरज़मीं पर भारतीय टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के चलते कोच गौतम गंभीर आलोचकों के निशाने पर आ गए हैं। इसी बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने गौतम गंभीर का समर्थन करते हुए कहा है कि घरेलू टेस्ट मैचों में टीम के हालिया खराब प्रदर्शन के लिए सहयोगी स्टाफ को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। खिलाड़ियों को निराशाजनक प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

38 वर्षीय पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा, 'गौतम गंभीर ने बहुत मेहनत की है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। खिलाड़ियों को कड़ी मेहनत करनी होगी और अच्छा खेलना होगा। उनकी कोचिंग में लिमिटेड फॉर्मेट में टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन कर रही है। टीम इंडिया ने इस साल की शुरुआत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और दुबई में टी-20 एशिया कप जीता था। रन तो खिलाड़ियों को ही बनाने होंगे। कोच तो मार्गदर्शन और सलाह ही दे सकता है।'

सुरेश रैना ने गौतम गंभीर की तारीफ करते हुए कहा, 'गौतम गंभीर के साथ मैं खेला हूं। उन्हें टीम इंडिया और क्रिकेट से प्यार है। उनके साथ मैंने विश्व कप खेला और जीता है। देश के लिए उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। अब खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेनी होगी।”

उन्होंने युवा खिलाड़ियों को सलाह देते हुए कहा कि खिलाड़ियों को नियमित रूप से घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए। यदि वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उसका असर इंटरनेशनल लेवल पर भी दिखेगा। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि मौजूदा दौर में खिलाड़ियों के लिए तीनों फॉर्मेट में सामंजस्य बिठाना चुनौतीपूर्ण है। व्यस्त शेड्यूल का असर प्रदर्शन पर भी पड़ रहा है। इस सीरीज के लिए बेहतर योजना बनाई जा सकती थी, क्योंकि व्हाइट बॉल से रेड बॉल क्रिकेट के लिए खिलाड़ियों को कम समय मिला।

टेस्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका का दबदबा

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला गुवाहाटी में खेला जा रहा है। साउथ अफ्रीका ने भारत को जीत के लिए 549 रन का लक्ष्य दिया है। लक्ष्य का पीछा करते हुए चौथे दिन स्टंप्स तक भारत ने 2 विकेट पर 27 रन बना लिए हैं। क्रीज पर साई सुदर्शन और कुलदीप यादव जमे हुए हैं। दूसरे टेस्ट मैच में हार टालने और सीरीज बचाने के लिए आखिरी दिन भारत को 522 रन की दरकार है। आपको बता दें कि दो मैचों की टेस्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका 1-0 से आगे है।

WTC Gautam Gambhir

