टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर का बड़ा बयान, कोच गौतम गंभीर को …

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला गुवाहाटी में खेला जा रहा है। साउथ अफ्रीका ने भारत को जीत के लिए 549 रन का लक्ष्य दिया है। लक्ष्य का पीछा करते हुए चौथे दिन स्टंप्स तक भारत ने 2 विकेट पर 27 रन बना लिए हैं। क्रीज पर साई सुदर्शन और कुलदीप यादव जमे हुए हैं। दूसरे टेस्ट मैच में हार टालने और सीरीज बचाने के लिए आखिरी दिन भारत को 522 रन की दरकार है। आपको बता दें कि दो मैचों की टेस्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका 1-0 से आगे है।