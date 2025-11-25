गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया ने बना दिए 5 शर्मनाक रिकॉर्ड, इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

Team India's Test Performance Under Gautam Gambhir: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों का लगातार खराब प्रदर्शन जारी है। सीरीज का पहला मैच गंवाने के बाद दूसरे मैच में भी भारत हार की कगार पर है। जुलाई 2024 में गौतम गंभीर के भारतीय टीम के हेड कोच बनने के बाद से खेल के छोटे प्रारूप में तो टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन रहा है, इस दौरान उसने चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप खिताब जीता। लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में लगातार गिरता प्रदर्शन चिंता का विषय बना हुआ है।