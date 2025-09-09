सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप के पहले किया बड़ा ऐलान, कहा- मुझे नहीं लगता…

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने भी भारतीय कप्तान की बात पर सहमति जताते हुए कहा कि आपको किसी भी खिलाड़ी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हर कोई व्यक्तिगत रूप से बहुत अलग होता है। अगर कोई मैदान पर आक्रामक होना चाहता है, तो उसका स्वागत है। जहां तक तेज गेंदबाजों की बात है, तो वे हमेशा आक्रामक होते हैं। भारत की प्लेइंग इलेवन से जुड़े सवाल पर सूर्यकुमार यादव ने कहा, "आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? जब आप किसी फार्मेट में खेलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। अगर किसी चीज ने हमें नतीजे दिए हैं, तो हमें उसे अलग से बदलने की क्या जरूरत है?"