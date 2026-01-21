भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव। (फोटो सोर्स: IANS)
Suryakumar Yadav 100th T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज 21 जनवरी से पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज होने जा रहा है। पहले ही मैच में भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए एक ऐतिहासिक मौका होगा। सूर्यकुमार जैसे ही टॉस के लिए मैदान पर कदम रखेंगे, वह आधिकारिक तौर पर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 100 मैच पूरे कर लेंगे। इस मील के पत्थर के साथ ही वह उन चुनिंदा भारतीय क्रिकेटरों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, जिनका खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में शानदार निरंतरता वाला लंबा करियर रहा है।
सूर्यकुमार यादव 100 T20I मैच खेलने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बनने वाले हैं। फिलहाल इस लिस्ट में सबसे ऊपर दिग्गज रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने भारत के लिए 159 मैच खेले हैं। उनके बाद 125 मैच खेलने वाले विराट कोहली हैं। तीसरे नंबर पर 124 मैच के साथ हार्दिक पांड्या हैं, जो आज कोहली के इस रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। 100 टी20 इंटरनेशनल क्लब में शामिल होकर, सूर्यकुमार भारत के सबसे प्रभावशाली T20 खिलाड़ियों में से एक के रूप में अपनी पहचान मजबूत करेंगे।
मैचों की संख्या के अलावा सूर्या ओवरऑल T20 क्रिकेट में 400 छक्के पूरे करने से सिर्फ पांच छक्के दूर हैं। 346 मैचों और 320 पारियों में अभी तक 395 बार गेंद को बाउंड्री के पार भेज चुके हैं। यह उपलब्धि हासिल करने पर वह T20 में 400 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले तीसरे भारतीय बन जाएंगे। इस मामले में पहले स्थान पर रोहित शर्मा (547 छक्के) और दूसरे स्थान पर विराट कोहली (435 छक्के) हैं।
बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले सूर्यकुमार यादव पर दबाव बढ़ रहा है। 2025 में उनके आंकड़े उम्मीद से काफी कम थे, उन्होंने 21 मैचों में सिर्फ 218 रन बनाए और औसत भी महज 13.62 रहा। हैरानी की बात ये है कि उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक या शतक नहीं आया। माना जा रहा है कि अगर भारत टी20 वर्ल्ड कप का खिताब बचाने में सफल नहीं हुआ तो टी20 से उनकी विदाई होना तय है।
