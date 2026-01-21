21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Suryakumar Yadav आज न्‍यूजीलैंड के खिलाफ मैदान पर कदम रखते ही रचेंगे इतिहास, रोहित-विराट के स्‍पेशल क्‍लब में होगी एंट्री

Suryakumar Yadav 100th T20I: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच आज 21 जनवरी से पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज होने जा रहा है। पहले ही मैच में भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए एक ऐतिहासिक मौका होगा। सूर्यकुमार जैसे ही टॉस के लिए मैदान पर कदम रखेंगे, वह आधिकारिक तौर पर टी20 [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 21, 2026

Suryakumar Yadav 100th T20I

भारतीय टीम के कप्‍तान सूर्यकुमार यादव। (फोटो सोर्स: IANS)

Suryakumar Yadav 100th T20I: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच आज 21 जनवरी से पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज होने जा रहा है। पहले ही मैच में भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए एक ऐतिहासिक मौका होगा। सूर्यकुमार जैसे ही टॉस के लिए मैदान पर कदम रखेंगे, वह आधिकारिक तौर पर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 100 मैच पूरे कर लेंगे। इस मील के पत्थर के साथ ही वह उन चुनिंदा भारतीय क्रिकेटरों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, जिनका खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में शानदार निरंतरता वाला लंबा करियर रहा है।

रोहित और विराट के खास क्‍लब में होगी एंट्री

सूर्यकुमार यादव 100 T20I मैच खेलने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बनने वाले हैं। फिलहाल इस लिस्ट में सबसे ऊपर दिग्गज रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने भारत के लिए 159 मैच खेले हैं। उनके बाद 125 मैच खेलने वाले विराट कोहली हैं। तीसरे नंबर पर 124 मैच के साथ हार्दिक पांड्या हैं, जो आज कोहली के इस रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। 100 टी20 इंटरनेशनल क्लब में शामिल होकर, सूर्यकुमार भारत के सबसे प्रभावशाली T20 खिलाड़ियों में से एक के रूप में अपनी पहचान मजबूत करेंगे।

400 छक्कों का रिकॉर्ड बनाने का भी मौका

मैचों की संख्या के अलावा सूर्या ओवरऑल T20 क्रिकेट में 400 छक्के पूरे करने से सिर्फ पांच छक्के दूर हैं। 346 मैचों और 320 पारियों में अभी तक 395 बार गेंद को बाउंड्री के पार भेज चुके हैं। यह उपलब्धि हासिल करने पर वह T20 में 400 या उससे ज्‍यादा छक्के लगाने वाले तीसरे भारतीय बन जाएंगे। इस मामले में पहले स्‍थान पर रोहित शर्मा (547 छक्के) और दूसरे स्‍थान पर विराट कोहली (435 छक्के) हैं।

काफी खराब रहा पिछला साल

बता दें कि टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 से पहले सूर्यकुमार यादव पर दबाव बढ़ रहा है। 2025 में उनके आंकड़े उम्मीद से काफी कम थे, उन्होंने 21 मैचों में सिर्फ 218 रन बनाए और औसत भी महज 13.62 रहा। हैरानी की बात ये है कि उनके बल्‍ले से एक भी अर्धशतक या शतक नहीं आया। माना जा रहा है कि अगर भारत टी20 वर्ल्ड कप का खिताब बचाने में सफल नहीं हुआ तो टी20 से उनकी विदाई होना तय है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

india vs new zealand 2026

Published on:

21 Jan 2026 08:50 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Suryakumar Yadav आज न्‍यूजीलैंड के खिलाफ मैदान पर कदम रखते ही रचेंगे इतिहास, रोहित-विराट के स्‍पेशल क्‍लब में होगी एंट्री

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टी20 वर्ल्ड कप को लेकर तोड़ी चुप्‍पी, दिया चौंकाने वाला बयान

Litton Das on T20 World Cup
क्रिकेट

‘अगर रन नहीं आए तो…’, सूर्यकुमार ने टी20 सीरीज से पहले अपनी फॉर्म को लेकर कही ये बात

Suryakumar Yadav
क्रिकेट

श्रेयस अय्यर और ईशान किशन में से किसे मिलेगा प्लेइंग 11 में मौका, सूर्या ने नाम के साथ बताई वजह

सूर्यकुमार यादव (फोटो- BCCI)
क्रिकेट

केएल राहुल जाएंगे बॉर्डर 2 देखने, लेकिन आहान शेट्टी के सामने रख दी ये शर्त

KL Rahul
क्रिकेट

सिडनी सिक्सर्स को 99 रन पर ढेर कर फाइनल में पहुंची पर्थ स्कॉर्चर्स, बड़े मैच में बाबर से नहीं बना 1 भी रन

Sydney Sixers
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.