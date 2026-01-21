Suryakumar Yadav 100th T20I: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच आज 21 जनवरी से पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज होने जा रहा है। पहले ही मैच में भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए एक ऐतिहासिक मौका होगा। सूर्यकुमार जैसे ही टॉस के लिए मैदान पर कदम रखेंगे, वह आधिकारिक तौर पर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 100 मैच पूरे कर लेंगे। इस मील के पत्थर के साथ ही वह उन चुनिंदा भारतीय क्रिकेटरों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, जिनका खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में शानदार निरंतरता वाला लंबा करियर रहा है।