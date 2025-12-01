वर्ल्ड कप से पहले धोनी का यह धुरंधर बल्ले से उगल रहा आग, 232 के औसत से ठोके लगातार दो शतक

सैयद मश्ताक अली ट्रॉफी में आयुष म्हात्रे का बल्ला जमकर बोल रहा है। (Photo Credit - IANS)
Ayush Mhatre, Mumbai, Syed Mushtaq Ali Trophy 2025: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेलने वाले युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे का बल्ला जमकर बोल रहा है। सैयद मश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में मुंबई के लिए खेलते हुए उन्होंने बैक टू बैक दो शतक लगाए हैं।
मुंबई और आंध्रा के बीच एलिट ग्रुप ए के मुक़ाबले में म्हात्रे ने 176 के स्ट्राइकरेट से 59 गेंद पर नाबाद 104 रन ठोके। इस दौरान उन्होंने 9 छक्के और पांच चौके भी लगाए। उनकी इस तूफानी पारी की मदद से मुंबई ने आंध्रा को 9 विकेट से हराया। इससे पहले विदर्भ के खिलाफ पिछले मैच में म्हात्रे ने उन्होंने 53 गेंद पर आठ चौके और इतने ही छक्के लगाते हुए नाबाद 110 रन बनाए थे। वे इस टूर्नामेंट में अबतक मात्र एक बार आउट हुए हैं। रेलवे के खिलाफ पहले मैच में वे 18 रन पर आउट हो गए थे।
सैयद मश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में म्हात्रे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वे अबतक तीन मैचों में 232 रन बना चुके हैं। क्योंकि वे मात्र एक बार ही आउट हुए हैं। ऐसे में उनका औसत 232 का ही है। मात्र तीन मैचों में इस युवा बल्लेबाज ने 19 छक्के लगाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 182.68 का रहा है।
अंडर 19 वर्ल्ड कप 15 जनवरी से 6 फरवरी के बीच खेला जाना है। इस टूर्नामेंट के लिए म्हात्रे को भारतीय टीम का कप्तान चुना गया है। ऐसे में उनका फॉर्म टीम के लिए अच्छा संकेत है। म्हात्रे की उम्र 18 साल, 135 दिन है और वे फर्स्ट-क्लास, लिस्ट-A और टी20 में शतक लगा चुके हैं। वे तीनों फॉर्मेट में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के नाम था। शर्मा ने 19 साल, 339 दिन की उम्र में यह कारनामा किया था।
