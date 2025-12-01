वर्ल्ड कप से पहले धोनी का यह धुरंधर बल्ले से उगल रहा आग, 232 के औसत से ठोके लगातार दो शतक

मुंबई और आंध्रा के बीच एलिट ग्रुप ए के मुक़ाबले में म्हात्रे ने 176 के स्ट्राइकरेट से 59 गेंद पर नाबाद 104 रन ठोके। इस दौरान उन्होंने 9 छक्के और पांच चौके भी लगाए। उनकी इस तूफानी पारी की मदद से मुंबई ने आंध्रा को 9 विकेट से हराया। इससे पहले विदर्भ के खिलाफ पिछले मैच में म्हात्रे ने उन्होंने 53 गेंद पर आठ चौके और इतने ही छक्के लगाते हुए नाबाद 110 रन बनाए थे। वे इस टूर्नामेंट में अबतक मात्र एक बार आउट हुए हैं। रेलवे के खिलाफ पहले मैच में वे 18 रन पर आउट हो गए थे।