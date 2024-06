T20 World Cup 2024: पहले केन विलियमसन ने छोड़ी कप्तानी अब इस देश के कप्तान ने भी दे दिया इस्तीफा

ICC Men’s T20 World Cup Brian Masaba Steps Down as Uganda captain: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 में खराब प्रदर्शन के बाद युगांडा के कप्तान ने भी इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) ने कीवी टीम की कमान छोड़ दी थी। युगांडा के कप्तान ने भी ग्रुप स्टेज में टीम के खराब प्रदर्शन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. युगांडा क्रिकेट टीम ने ग्रुप C पापुआ न्यू गिनी को हराकर वर्ल्ड कप के इतिहास की पहली जीत हासिल की। हालांकि इसके बावजूद कप्तान ब्रायन मसाबा (Brian Masaba) ने टीम की कप्तानी छोड़ दी है।