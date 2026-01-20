श्रेयस अय्यर और ईशान किशन में से किसे मिलेगा प्लेइंग 11 में मौका, सूर्या ने नाम के साथ बताई वजह

इस फैसले से यह साफ हो गया है कि श्रेयस अय्यर इस सीरीज में बेंच पर बैठे रह सकते हैं। हालांकि, दूसरी ओर तिलक वर्मा के फिट होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। अब देखना यह होगा कि वह भारतीय टीम से कब जुड़ते हैं। फिलहाल वह पहले तीन टी20 मुकाबलों से बाहर हो चुके हैं, लेकिन अगर वह पूरी तरह फिट होते हैं, तो आखिरी दो मैचों में उनकी वापसी संभव है।