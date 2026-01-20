श्रेयस अय्यर और ईशान किशन में से किसे मिलेगा प्लेइंग 11 में मौका, सूर्या ने नाम के साथ बताई वजह

सूर्यकुमार यादव (फोटो- BCCI)
IND vs NZ 1st T20 Probable Playing 11: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी, जिसकी शुरुआत 21 जनवरी से होगी। सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर के वीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबले से पहले टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन को लेकर काफी बहस चल रही थी, जिसपर सूर्यकुमार यादव ने ब्रेक लगा दिया है।
दरअसल, सीरीज से पहले तिलक वर्मा चोटिल हो गए थे, जिसके चलते उनकी जगह श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल किया गया था। ऐसे में सवाल यह था कि क्या श्रेयस अय्यर को सीधे प्लेइंग इलेवन में मौका मिलेगा या फिर सालों बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे ईशान किशन को खिलाया जाएगा।
मैच से पहले सूर्यकुमार यादव ने इस बहस को खत्म कर दिया और साफ कर दिया कि तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा की जगह ईशान किशन बल्लेबाजी करेंगे। उन्होंने बताया कि ईशान किशन भारत की टी20 वर्ल्ड कप टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं और लंबे समय बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं। इसी वजह से टीम मैनेजमेंट पहले ईशान किशन को आजमाना चाहता है।
इस फैसले से यह साफ हो गया है कि श्रेयस अय्यर इस सीरीज में बेंच पर बैठे रह सकते हैं। हालांकि, दूसरी ओर तिलक वर्मा के फिट होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। अब देखना यह होगा कि वह भारतीय टीम से कब जुड़ते हैं। फिलहाल वह पहले तीन टी20 मुकाबलों से बाहर हो चुके हैं, लेकिन अगर वह पूरी तरह फिट होते हैं, तो आखिरी दो मैचों में उनकी वापसी संभव है।
संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह।
