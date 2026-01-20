‘भारत के सामने अगर ICC झुका, तो हम…’, T20 वर्ल्डकप को लेकर बांग्लादेश ने दी धमकी

बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल ने कहा है कि अगर आईसीसी बीसीसीआई के सामने झुकता है, तो बांग्लादेश किसी भी फैसले को नहीं मानेगा। आपको बता दें कि आईसीसी ने साफ कर दिया है कि अगर बांग्लादेश 21 जनवरी तक भारत में अपने मैच खेलने पर सहमत नहीं होता, तो उसे टूर्नामेंट से बाहर किया जा सकता है। ऐसे में अगर बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप से बाहर होती है, तो उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा। इस पर आसिफ नजरुल ने कहा, “हमें स्कॉटलैंड के बारे में कोई जानकारी नहीं है और हमें यह भी नहीं बताया गया है कि हमें रिप्लेस किया जाएगा। अगर आईसीसी दबाव बनाता है या बीसीसीआई के सामने झुकता है, तो हम किसी भी बात को नहीं मानेंगे।”