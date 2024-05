T20 World Cup 2024: भारत बनाम बांग्लादेश अभ्यास मैच 1 जून को, जानें भारत में कब-कहां देखें फ्री लाइव स्ट्रीमिंग

IND vs BAN Warm up Match कब खेला जाएगा? भारत बनाम बांग्‍लादेश का अभ्‍यास मैच 1 जून को भारतीय समयानुसार, रात 8 बजे से खेला जाएगा। IND vs BAN Warm up Match कहां खेला जाएगा? भारत बनाम बांग्‍लादेश का अभ्‍यास मैच न्‍यूयॉर्क के नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

IND vs BAN Warm up Match का लाइव प्रसारण कौन से चैनल पर देख सकते हैं? भारत बनाम बांग्‍लादेश मैच का लाइव प्रसारण आप स्‍टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्‍न चैनल्‍स पर देख सकते हैं।

IND vs BAN Warm up Match की लाइव स्‍ट्रीमिंग कौन से ऐप देख सकते हैं? भारत बनाम बांग्‍लादेश मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग आप भारत में हॉटस्टार ऐप पर देख सकते हैं। यह भी पढ़ें Hardik Pandya joins Team India: नेशनल ड्यूटी पर पहुंचे पांड्या टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम स्क्वॉड रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पांड्या (उपकप्तान), यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज।

रिजर्व: शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए बांग्लादेश टीम स्क्वॉड नजमुल हुसैन शांतो (कप्तान), तस्कीन अहमद, लिटन दास, सौम्या सरकार, तंजीद हसन तमीम, शाकिब-अल-हसन, तौहीद हृदोय, महमूद उल्लाह रियाद, जेकर अली अनिक, तनवीर इस्लाम, शक महेदी हसन, रिशाद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, शोरफुल इस्लाम और तंजीम हसन साकिब।

रिजर्व: अफीफ हुसैन, हसन महमूद।