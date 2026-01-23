ICC की समय-सीमा खत्म, बांग्लादेश को स्कॉटलैंड से रिप्लेस करने का कभी भी हो सकता है ऐलान

एक ओर बांग्लादेश भारत में टी20 वर्ल्ड कप के मैच नहीं खेलने के अपने रुख पर अड़ा हुआ है, वहीं आईसीसी ने साफ कर दिया है कि वेन्यू में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके बाद आईसीसी ने बीसीबी को जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया था, लेकिन अब वह समय-सीमा भी खत्म हो चुकी है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में बांग्लादेश को रिप्लेस कर स्कॉटलैंड को शामिल करने का ऐलान कभी भी किया जा सकता है।