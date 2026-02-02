T20 वर्ल्डकप में भारत के खिलाफ खेलने के लिए मान भी गया पाकिस्तान, तो भी होगी कार्रवाई?

ऐसे में आईसीसी ने पाकिस्तान को चेतावनी तो दे दी है, लेकिन गावस्कर का मानना है कि अगर पाकिस्तान आखिरी समय पर भारत के खिलाफ मुकाबला खेलने के लिए मान भी जाता है, तब भी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान क्या रुख अपनाता है और अगर वह पीछे हटता है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं। हालांकि आईसीसी ने यह भी साफ कर दिया है कि भारत के खिलाफ मुकाबला नहीं खेलने को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब तक उन्हें आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया है। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि मोहसिन नकवी आखिरी मौके पर अपना फैसला बदल सकते हैं।