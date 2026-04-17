Match Fixing: टी20 वर्ल्ड कप में मैच फिक्सिंग का खुलासा! ICC की रडार पर है यह बड़ा मैच, जांच हुई शुरू

T20 World Cup 2026 Match Fixing: क्रिकेट जगत से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने खेल प्रेमियों को असमंजस में डाल दिया है। भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 की चमक पर अब फिक्सिंग के काले बादल छा रहे है। खबर है कि टूर्नामेंट के एक अहम मैच में खेल हुआ है और अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की एंटी-करप्शन यूनिट (ACU) ने इसकी गहराई से जांच शुरू कर दी है।