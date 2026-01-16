टी20 वर्ल्डकप 2026 के फाइनल में भिड़ेंगी ये 2 टीमें! पूर्व क्रिकेटर ने की बड़ी भविष्यवाणी

भारतीय क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)
WC 2026 Final Prediction: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होने जा रही है, जिसमें 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस बार इटली टी20 वर्ल्डकप में डेब्यू करेगी। टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा। हालांकि जगह अभी निश्चित नहीं है, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने फाइनल को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने बताया है कि डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय टीम का फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से सामना होगा।
वर्ल्डकप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप B में रखा गया है, जबकि टीम इंडिया ग्रुप A में है। अगर दोनों टीमें सुपर 8 में पहुंच जाती हैं, तो सेमीफाइनल में उनकी भिड़ंत नहीं होगी। फाइनल में पहुंचने के लिए दोनों टीमों को अपने-अपने अंतिम 4 के मुकाबले जीतने होंगे। आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 वर्ल्डकप का फाइनल खेला जा सकता है। दोनों बेहद मजबूत टीमें हैं और दबाव में भी निखरकर सामने आना जानती हैं।
आकाश ने ऑस्ट्रेलिया की टीम की आक्रामक बल्लेबाजी सोच की तारीफ की। उन्होंने कंगारू टीम की रणनीति को साधारण बताया। उन्होंने कहा, "वहां सिर्फ एक एंकर है, बाकी सभी स्ट्राइकर हैं। जोश इंग्लिस एकमात्र खिलाड़ी हैं, जो स्ट्राइकर भी हैं और एंकर भी। कैमरून ग्रीन से आप एंकर की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन आने से पहले ही अन्य सभी खिलाड़ी चौके-छक्के मारने के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं।
उन्होंने आगे कहा, "दूसरी ओर, टीम इंडिया को खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम खिताब डिफेंड करने उतरेगी। आपको बता दें कि 2024 टी20 वर्ल्डकप का फाइनल मुकाबला भी भारतीय टीम ने जीता था, जहां उन्होंने साउथ अफ्रीका को रोमांचक मुकाबले में हराया था। यही वजह है कि इस बार वर्ल्डकप भारतीय सरजमीं पर खेला जा रहा है और टीम इंडिया को खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है।
पिछले टूर्नामेंट की तरह इस बार भी 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें चार अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप से दो-दो टीमें सुपर 8 में पहुंचेंगी। वहां भी दो ग्रुप बनाए जाएंगे और दोनों ग्रुप से दो-दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। सेमीफाइनल जीतने वाली टीमें 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम या कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में फाइनल मुकाबले में आमने-सामने हो सकती हैं।
आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला टी20 वर्ल्डकप खिताब आरोन फिंच की कप्तानी में साल 2021 में जीता था, जहां उन्होंने खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराया था। वहीं भारतीय टीम ने पहली बार 2007 में खिताब जीता था, जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। इसके बाद दूसरी बार रोहित शर्मा की कप्तानी में साल 2024 में साउथ अफ्रीका को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी।
