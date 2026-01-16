टी20 वर्ल्डकप 2026 के फाइनल में भिड़ेंगी ये 2 टीमें! पूर्व क्रिकेटर ने की बड़ी भविष्यवाणी

वर्ल्डकप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप B में रखा गया है, जबकि टीम इंडिया ग्रुप A में है। अगर दोनों टीमें सुपर 8 में पहुंच जाती हैं, तो सेमीफाइनल में उनकी भिड़ंत नहीं होगी। फाइनल में पहुंचने के लिए दोनों टीमों को अपने-अपने अंतिम 4 के मुकाबले जीतने होंगे। आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 वर्ल्डकप का फाइनल खेला जा सकता है। दोनों बेहद मजबूत टीमें हैं और दबाव में भी निखरकर सामने आना जानती हैं।