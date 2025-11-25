T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल का ऐलान आज, जानें कब-कहां देखें लाइव अनाउंसमेंट

T20 World Cup 2026 (Photo Credit- ICC)
T20 World Cup 2026 Schedule announcement: डिफेंडिंग चैंपियन भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेले जाने वाले आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल की घोषणा आज मंगलवार 25 नवंबर को की जाएगी। फरवरी 2026 के पहले हफ्ते में शुरू होने वाले इस मेगा इवेंट के शेड्यूल का क्रिकेट फैंस को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। ज्ञात हो कि 2024 के टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल बारबाडोस में खेला गया था, जिसमें भारत ने साउथ अफ़्रीका के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज की थी। अब एक बार फिर सबकी नजर भारत के मुकाबलों पर होगी। शेड्यूल की एनाउंसमेंट टीवी पर लाइव की जाएगी। आप इसे कब और कहां देख सकते हैं? आइये जानते हैं।
आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल भारतीय समयानुसार, शाम 6.30 बजे से किया जाएगा।
टी20 वर्ल्ड की लाइव एनाउंसमेंट टीवी पर Star Sports 1, Star Sports 2 और Star Sports 3 पर की जाएगी।
इसके अलावा आप इसकी ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग आप JioHotstar पर भी देख सकते हैं।
2026 एडिशन में 20 टीमें होंगी, जो 2024 में शुरू किए गए क्रिकेट फ़ॉर्मेट को ही फॉलो करेंगी। सभी टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया है, हर ग्रुप में पांच-पांच टीमें होंगी। हर ग्रुप से टॉप दो टीमें सुपर आठ में पहुंचेंगी। सुपर आठ को भी चार-चार टीमों के दो ग्रुप में बांटा जाएगा। हर ग्रुप से टॉप दो टीमें सेमीफ़ाइनल में जाएंगी।
भारत और श्रीलंका मिलकर इस इवेंट को होस्ट करेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के बीच आपसी समझौते के अनुसार, पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा। अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो फाइनल मैच भी श्रीलंका में ही आयोजित किया जाएगा।
