T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल का ऐलान आज, जानें कब-कहां देखें लाइव अनाउंसमेंट

T20 World Cup 2026 Schedule announcement: डिफेंडिंग चैंपियन भारत और श्रीलंका की संयुक्‍त मेजबानी में खेले जाने वाले आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल की घोषणा आज मंगलवार 25 नवंबर को की जाएगी। फरवरी 2026 के पहले हफ्ते में शुरू होने वाले इस मेगा इवेंट के शेड्यूल का क्रिकेट फैंस को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। ज्ञात हो कि 2024 के टी20 वर्ल्‍ड कप का फाइनल बारबाडोस में खेला गया था, जिसमें भारत ने साउथ अफ़्रीका के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज की थी। अब एक बार फिर सबकी नजर भारत के मुकाबलों पर होगी। शेड्यूल की एनाउंसमेंट टीवी पर लाइव की जाएगी। आप इसे कब और कहां देख सकते हैं? आइये जानते हैं।