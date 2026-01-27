बांग्लादेश के इनकार के बाद स्कॉटलैंड को मिला मौका, T20 World Cup 2026 के लिए घोषित की 15 सदस्यीय टीम

Scotland squad for T20 World Cup 2026: स्कॉटलैंड ने ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में शुरू होगा। स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम की कमान एक बार फिर अनुभवी ऑलराउंडर रिची बेरिंगटन के हाथों में होगी। यह T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड की सातवीं भागीदारी होगी।