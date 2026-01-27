27 जनवरी 2026,

बांग्लादेश के इनकार के बाद स्कॉटलैंड को मिला मौका, T20 World Cup 2026 के लिए घोषित की 15 सदस्यीय टीम

बांग्लादेश के इनकार के बाद स्कॉटलैंड को T20 World Cup 2026 में मिला मौका। रिची बेरिंगटन की कप्तानी में घोषित हुई 15 सदस्यीय टीम का ग्रुप C में इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, नेपाल और इटली से होगा मुकाबला।

Satya Brat Tripathi

Jan 27, 2026

बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों से भारत आने से इनकार कर दिया, जिसके बाद स्कॉटलैंड को टी-20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट में शामिल किया गया। (Photo - ICC)

Scotland squad for T20 World Cup 2026: स्कॉटलैंड ने ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में शुरू होगा। स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम की कमान एक बार फिर अनुभवी ऑलराउंडर रिची बेरिंगटन के हाथों में होगी। यह T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड की सातवीं भागीदारी होगी।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने शनिवार को स्कॉटलैंड की एंट्री की आधिकारिक पुष्टि की। दरअसल, बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत आने से इनकार कर दिया, जिसके बाद स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल किया गया।

ICC के नियमों के अनुसार, स्कॉटलैंड को यह मौका सबसे उच्च रैंक वाली उस T20I टीम के रूप में मिला, जो मूल रूप से टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। वर्तमान में स्कॉटलैंड की T20I रैंकिंग 14वीं है, जो टूर्नामेंट में पहले से शामिल नामीबिया, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), नेपाल, अमेरिका (USA), कनाडा, ओमान और इटली जैसी सात टीमों से बेहतर है।

टूर्नामेंट के ग्रुप-C में स्कॉटलैंड

स्कॉटलैंड को ग्रुप C में रखा गया है, जहां उसका सामना इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, नेपाल और इटली से होगा। स्कॉटलैंड की टीम अपने अभियान की शुरुआत 7 फरवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स, वेस्टइंडीज के खिलाफ करेगी।

स्कॉटलैंड की टीम इस प्रकार है

रिची बेरिंगटन (कप्तान), टॉम ब्रूस, मैथ्यू क्रॉस, ब्रैडली करी, ओलिवर डेविडसन, क्रिस ग्रेव्स, जैनुल्लाह इहसान, माइकल जोन्स, माइकल लीस्क, फिनले मैक्रेथ, ब्रैंडन

27 Jan 2026 03:44 am

