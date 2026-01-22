टी20 वर्ल्डकप 2026 से बांग्लादेश हुई बाहर, तो स्कॉटलैंड ही नहीं इन टीमों को भी होगा फायदा

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 में बांग्लादेश खेलेगी या नहीं, इस पर अब तक पूरी तरह स्थिति साफ नहीं हो पाई है। बुधवार को आईसीसी बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे पर वोटिंग कराई गई, जिसमें बांग्लादेश के पक्ष में सिर्फ दो वोट पड़े, जबकि भारत के पक्ष में 12 वोट डाले गए। इस वोटिंग के बाद यह स्पष्ट हो गया कि आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के मुकाबले भारत में ही आयोजित किए जाएंगे और बांग्लादेश के मैच भारत के बाहर कराने पर सहमति नहीं बनी।