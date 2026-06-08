जिसपर लगे इंडियन एजेंट होने के आरोप, वहीं बना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष, किया बड़ा ऐलान

तमीम ने कहा, “हाई परफॉर्मेंस सेंटर शायद मेरा सबसे बड़ा सपना है। मुझे उम्मीद है कि मैं इस सपने को पूरा कर सकूंगा। हमें सरकार से बड़े समर्थन की जरूरत होगी। शुरुआत में बीसीबी इस सेंटर के लिए फंड दे सकता है। हमने उस कंपनी से दोबारा डिजाइन तैयार करने के लिए कहा है, जिसने मौजूदा सेंटर को डिजाइन किया था। हमें उम्मीद है कि हम पुरबाचल में सेंटर शुरू कर पाएंगे। जैसा कि आप सोच सकते हैं, इतने बड़े पैमाने के प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। हम निश्चित रूप से इस मामले में सरकार का समर्थन लेंगे।”