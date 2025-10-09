आपने करुण नायर को देखा… टीम इंडिया के कोच ने लगातार खराब प्रदर्शन के चलते साई सुदर्शन को दी चेतावनी

Ryan ten Doeschate warn to Sai Sudharsan: भारतीय टीम के सहायक कोच रयान टेन डेशकाटे ने साई सुदर्शन को खुद पर विश्वास रखने की जरूरत पर ज़ोर दिया और भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उनका समर्थन किया। इंग्लैंड में अपनी पहली सीरीज में खराब प्रदर्शन के बाद तीसरे नंबर का ये बल्लेबाज़ अहमदाबाद में वेस्‍टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में सिर्फ 7 रन ही बना पाया। अब दूसरे मैच से पहले रयान ने कहा कि टीम सुदर्शन का समर्थन करती रहेगी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने करुण नायर का उदाहरण देते हुए सुदर्शन को चेतावनी भी दी।