आपने करुण नायर को देखा… टीम इंडिया के कोच ने लगातार खराब प्रदर्शन के चलते साई सुदर्शन को दी चेतावनी

भारतीय टेस्ट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
Ryan ten Doeschate warn to Sai Sudharsan: भारतीय टीम के सहायक कोच रयान टेन डेशकाटे ने साई सुदर्शन को खुद पर विश्वास रखने की जरूरत पर ज़ोर दिया और भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उनका समर्थन किया। इंग्लैंड में अपनी पहली सीरीज में खराब प्रदर्शन के बाद तीसरे नंबर का ये बल्लेबाज़ अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में सिर्फ 7 रन ही बना पाया। अब दूसरे मैच से पहले रयान ने कहा कि टीम सुदर्शन का समर्थन करती रहेगी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने करुण नायर का उदाहरण देते हुए सुदर्शन को चेतावनी भी दी।
भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट से पहले डेशकाटे ने कहा कि यह कोई छुपी बात नहीं है कि भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा है। सहायक कोच ने करुण नायर का उदाहरण देते हुए बताया कि कई खिलाड़ी उस तीसरे नंबर की जगह के लिए इंतजार कर रहे हैं, जिस पर फिलहाल साई सुदर्शन का कब्जा है।
डेशकाटे ने कहा कि मुझे लगता है कि वह किसी भ्रम में नहीं है और आप इस तथ्य से मुंह नहीं मोड़ सकते कि इस माहौल में आप एक जगह के लिए संघर्ष करते हैं। आपने देखा कि करुण नायर ने इंग्लैंड में चार टेस्ट मैच खेले। कई अच्छे खिलाड़ी उस जगह पर कब्जा करने वाले खिलाड़ी को मात देने के लिए तैयार हैं।
सहायक कोच ने आगे कहा कि सुदर्शन शायद पहले टेस्ट में किसी रणनीतिक गलती के कारण आउट हुए थे। उन्होंने पुष्टि की कि टीम को उन पर तीसरे नंबर पर अच्छा प्रदर्शन करने का भरोसा था। हम बस यही चाहते हैं कि वह वहां जाकर बल्लेबाजी करें।
हम जानते हैं कि वह काफी अच्छे हैं और अब उन्हें रन बनाने का तरीका ढूंढना होगा और देश और टीम के बाकी खिलाड़ियों को दिखाना होगा कि वह उस जगह पर बने रहने के लिए काफी अच्छे हैं। लेकिन, निश्चित रूप से कोई घबराहट या चिंता की बात नहीं है। खासकर एक विजेता टीम में आप इसे स्वीकार कर सकते हैं।
