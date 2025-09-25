एशिया कप 2025 में टॉप पर टीम इंडिया, लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी फिसड्डी, भारत के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड

Team most catches Dropped in Asia Cup 2025: भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 के अपने दूसरे सुपर 4 मैच में बांग्‍लादेश को 41 रन से शिकस्‍त दी है। इसके साथ ही उसने पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहते हुए सबसे पहले फाइनल में जगह बना ली है। भले ही भारत बल्‍लेबाजी और गेंदबाजी विभाग के शानदार प्रदर्शन के चलते शीर्ष पर हो, लेकिन उसके फिल्डिंग विभाग ने काफी निराश किया है। बांग्‍लादेश के खिलाफ मुकाबले में भी भारतीय फिल्‍डर ने 5 कैच टपकाए, जिसके चलते उनके नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है। वह अब इस टूर्नामेंट में सबसे ज्‍यादा कैच छोड़ने वाली टीम बन गई है।