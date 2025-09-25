Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

एशिया कप 2025 में टॉप पर टीम इंडिया, लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी फिसड्डी, भारत के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड

Team most catches dropped in Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में यूं तो अपने सभी मैच जीतने वाली भारतीय टीम का जलवा है और वह सबसे पहले फाइनल में पहुंचने वाली टीम भी बन गई है। लेकिन, उसके नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी जुड़ गया है। वह इस टूर्नामेंट में सबसे ज्‍यादा कैच छोड़ने वाली टीम बन गई है।

भारत

lokesh verma

Sep 25, 2025

Team most catches dropped in Asia Cup 2025
भारतीय क्रिकेट टीम (Photo Credit - BCCI)

Team most catches Dropped in Asia Cup 2025: भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 के अपने दूसरे सुपर 4 मैच में बांग्‍लादेश को 41 रन से शिकस्‍त दी है। इसके साथ ही उसने पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहते हुए सबसे पहले फाइनल में जगह बना ली है। भले ही भारत बल्‍लेबाजी और गेंदबाजी विभाग के शानदार प्रदर्शन के चलते शीर्ष पर हो, लेकिन उसके फिल्डिंग विभाग ने काफी निराश किया है। बांग्‍लादेश के खिलाफ मुकाबले में भी भारतीय फिल्‍डर ने 5 कैच टपकाए, जिसके चलते उनके नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है। वह अब इस टूर्नामेंट में सबसे ज्‍यादा कैच छोड़ने वाली टीम बन गई है।

7 कैच पकड़े तो 5 कैच टपकाए

बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भारतीय टीम ने 7 कैच पकड़े तो 5 कैच टपकाए हैं। अक्षर पटेल ने कैच एंड बोल्ड का मौका गंवा दिया। संजू सैमसन अपने बड़े दस्ताने होने के बावजूद गेंद पर हाथ नहीं पकड़ पाए। शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने कैच लेते समय कॉल न करने की पुरानी गलती दोहराई। आखिर में अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच में अपनी ख़राब फ़ील्डिंग को फिर से दोहराया। इस तरह अलग-अलग कारणों और फ़ील्ड में अलग-अलग पोजीशन पर पांच कैच छूटे।

पाकिस्तान भी भारत से कोसों आगे

भारतीय टीम के 2025 एशिया कप फाइनल के लिए क्वालीफाई करने के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं, उनसे पता चलता है कि सूर्यकुमार यादव की टीम ने पूरे टूर्नामेंट में किसी भी टीम की तुलना में सबसे ज़्यादा कैच टपकाए हैं। भारत से खराब कैचिंग क्षमता सिर्फ़ हांगकांग की है। ओमान की भी उनसे बेहतर है, जो एशिया कप में एक भी मैच नहीं जीत सकी। पाकिस्तान, जिसकी अक्सर खराब फील्डिंग के लिए मजाक उड़ाया जाता है, वह भी इस मामले में भारत से कोसों आगे है।

चक्रवर्ती ने कैच छोड़ने के कारण बताए

बांग्‍लादेश के खिलाफ मैच के बाद वरुण चक्रवर्ती ने स्वीकार किया कि टीम इंडिया मैदान पर साधारण थी। पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन भारत के फील्डिंग कोच टी दिलीप ने इस पर ज्‍यादा जोर नहीं दिया। स्पिनर ने आगे कहा कि इस बार उनके पास कहने के लिए ज़रूर कुछ होगा। चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि दुबई स्टेडियम की लाइट्स कभी-कभी कैचिंग में समस्या पैदा करती हैं, लेकिन कैच छूटने का यह कोई बहाना नहीं है।

एशिया कप 2025 में छोड़े गए कैच (कैच दक्षता)

12 - भारत (67.5%)
11 - हांगकांग, चीन (52.1%)
8 - बांग्लादेश (74.1%)
6 - श्रीलंका (68.4%)
4 - अफ़ग़ानिस्तान (76.4%)
4 - ओमान (76.4%)
3 - पाकिस्तान (86.3%)
2 - संयुक्त अरब अमीरात (85.7%)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

25 Sept 2025 09:10 am

Hindi News / Sports / Cricket News / एशिया कप 2025 में टॉप पर टीम इंडिया, लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी फिसड्डी, भारत के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.