वूमेंस वर्ल्डकप के फाइनल में POTM रहीं शेफाली का छलका दर्द, बताया कितना मुश्किल रहा पिछला साल

शेफाली वर्मा (Shafali Verma) वूमेंस वर्ल्डकप 2025 से एक साल पहले से टीम इंडिया से बाहर चल रही थीं। उनकी जगह प्रतिका रावल ही ओपनिंग कर रही थीं और जब प्रतिका चोटिल हुईं तो शेफाली को टीम में जगह मिली। ये एक साल शेफाली के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। शेफाली ने बताया कि जब वह टीम से बाहर हुईं तो घरेलू क्रिकेट में कितना मेहनत किया। शेफाली के मेहनत का फल मिला और वर्ल्डकप 2025 की टीम से बाहर होने के बावजूद सेमीफाइनल और फाइनल खेलने का मौका मिला। उन्होंने फाइनल में 87 रन बनाए और 36 रन देकर दो विकेट भी चटकाए। शेफाली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।