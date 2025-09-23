भारतीय महिला टीम को ICC ने दिया झटका, इस अपराध के लिए पूरी टीम पर ठोका भारी भरकम जुर्माना

Team India Fined: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल महिला सीरीज मेहमान ऑस्ट्रेलिया टीम ने 2-1 से अपने नाम की है। इस सीरीज के पहले मुकाबले में कंगारू टीम ने आठ विकेट से जीत दर्ज की थी, वहीं दूसरा मैच भारत ने 102 से जीतकर सीरीज को बराबरी पर ला दिया था। लेकिन, ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे और निर्णायक मुकाबले में 43 रन से जीत दर्ज करते हुए सीरीज पर कब्जा जमा लिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए तीसरे मैच में स्लो ओवर रेट के लिए आईसीसी ने मंगलवार को भारतीय टीम पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।
आईसीसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि समय सीमा को ध्यान में रखते हुए भारत निर्धारित समय पर दो ओवर कम फेंक पाया था। इसके बाद एमिरेट्स आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी जीएस लक्ष्मी ने यह जुर्माना लगाया है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपराध के साथ जुर्माना भी स्वीकार कर लिया। इसलिए औपचारिक सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी।
दरअसल, खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार, न्यूनतम ओवर गति से ओवर फेंकने होते हैं। खिलाड़ियों पर निर्धारित समय में अपनी टीम द्वारा गेंदबाजी न करने पर प्रत्येक ओवर के लिए उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है। भारतीय टीम निर्धारित समय तक दो ओवर कम फेंक सकी, इसलिए उस पर 10 प्रतिशत जुर्माना ठोका गया है।
बता दें कि आगामी आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप, जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहे हैं, उससे पहले यह दोनों टीमों का आखिरी मैच था। भारत अपने टूर्नामेंट की शुरुआत 30 सितंबर को गुवाहाटी में श्रीलंका के खिलाफ करेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया अगले दिन इंदौर में पड़ोसी प्रतिद्वंद्वी न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगा।