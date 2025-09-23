Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

भारतीय महिला टीम को ICC ने दिया झटका, इस अपराध के लिए पूरी टीम पर ठोका भारी भरकम जुर्माना

Team India Fined: भारतीय टीम पर आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में स्‍लो ओवर रेट के लिए जुर्माना ठोका है। भारतीय महिला टीम पर ये जुर्माना मंगलवार को बयान जारी कर लगाया गया है।

भारत

lokesh verma

Sep 23, 2025

Team India Fined
भारतीय महिला क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Team India Fined: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच खेली गई तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल महिला सीरीज मेहमान ऑस्‍ट्रेलिया टीम ने 2-1 से अपने नाम की है। इस सीरीज के पहले मुकाबले में कंगारू टीम ने आठ विकेट से जीत दर्ज की थी, वहीं दूसरा मैच भारत ने 102 से जीतकर सीरीज को बराबरी पर ला दिया था। लेकिन, ऑस्‍ट्रेलिया ने तीसरे और निर्णायक मुकाबले में 43 रन से जीत दर्ज करते हुए सीरीज पर कब्‍जा जमा लिया। दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम में खेले गए तीसरे मैच में स्‍लो ओवर रेट के लिए आईसीसी ने मंगलवार को भारतीय टीम पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।

कप्तान स्‍वीकार किया अपराध

आईसीसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि समय सीमा को ध्यान में रखते हुए भारत निर्धारित समय पर दो ओवर कम फेंक पाया था। इसके बाद एमिरेट्स आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी जीएस लक्ष्मी ने यह जुर्माना लगाया है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपराध के साथ जुर्माना भी स्वीकार कर लिया। इसलिए औपचारिक सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी।

एक ओवर लेट फेंकने पर लगता है 5 प्रतिशत का जुर्माना

दरअसल, खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार, न्यूनतम ओवर गति से ओवर फेंकने होते हैं। खिलाड़ियों पर निर्धारित समय में अपनी टीम द्वारा गेंदबाजी न करने पर प्रत्येक ओवर के लिए उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है। भारतीय टीम निर्धारित समय तक दो ओवर कम फेंक सकी, इसलिए उस पर 10 प्रतिशत जुर्माना ठोका गया है।

अब महिला विश्व कप दिखेगी भारतीय टीम

बता दें कि आगामी आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप, जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहे हैं, उससे पहले यह दोनों टीमों का आखिरी मैच था। भारत अपने टूर्नामेंट की शुरुआत 30 सितंबर को गुवाहाटी में श्रीलंका के खिलाफ करेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया अगले दिन इंदौर में पड़ोसी प्रतिद्वंद्वी न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

23 Sept 2025 01:44 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / भारतीय महिला टीम को ICC ने दिया झटका, इस अपराध के लिए पूरी टीम पर ठोका भारी भरकम जुर्माना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.