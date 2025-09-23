भारतीय महिला टीम को ICC ने दिया झटका, इस अपराध के लिए पूरी टीम पर ठोका भारी भरकम जुर्माना

Team India Fined: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच खेली गई तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल महिला सीरीज मेहमान ऑस्‍ट्रेलिया टीम ने 2-1 से अपने नाम की है। इस सीरीज के पहले मुकाबले में कंगारू टीम ने आठ विकेट से जीत दर्ज की थी, वहीं दूसरा मैच भारत ने 102 से जीतकर सीरीज को बराबरी पर ला दिया था। लेकिन, ऑस्‍ट्रेलिया ने तीसरे और निर्णायक मुकाबले में 43 रन से जीत दर्ज करते हुए सीरीज पर कब्‍जा जमा लिया। दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम में खेले गए तीसरे मैच में स्‍लो ओवर रेट के लिए आईसीसी ने मंगलवार को भारतीय टीम पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।