ऑस्ट्रेलिया समेत इन 4 टीमों के साथ भिड़ेगी टीम इंडिया! जानें कब, कहां और किसके साथ होंगे मैच

Fixtures Announced (Photo - BCCI)
BCCI Cricket Schedule: BCCI ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के 2026-27 के इंटरनेशनल मैचों का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। इस बार का सीजन बहुत धमाकेदार होने वाला है क्योंकि वेस्टइंडीज, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया की टीमें भारत दौरे पर आ रही हैं। कुल मिलाकर 17 शहरों में 22 इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे। चलिए देखते हैं कौन सी टीम कब आ रही है:
सीजन की शुरुआत वेस्टइंडीज के साथ होगी। इसमें 3 वनडे और 5 टी-20 मैच खेले जाएंगे। 3 वनडे मैच त्रिवेंद्रम, गुवाहाटी और न्यू चंडीगढ़ में होंगे। 5 टी-20 मैच लखनऊ, रांची, इंदौर, हैदराबाद और बेंगलुरु में होंगे। इसकी शुरुआत 27 सितंबर 2026 से होगी।
|तारीख
|समय
|मैच
|मैदान (शहर)
|27 सितंबर 26
|दोपहर 2:00 बजे
|पहला वनडे
|त्रिवेंद्रम
|30 सितंबर 26
|दोपहर 2:00 बजे
|दूसरा वनडे
|गुवाहाटी
|03 अक्टूबर 26
|दोपहर 2:00 बजे
|तीसरा वनडे
|न्यू चंडीगढ़
|06 अक्टूबर 26
|शाम 7:00 बजे
|पहला T20I
|लखनऊ
|09 अक्टूबर 26
|शाम 7:00 बजे
|दूसरा T20I
|रांची
|11 अक्टूबर 26
|शाम 7:00 बजे
|तीसरा T20I
|इंदौर
|14 अक्टूबर 26
|शाम 7:00 बजे
|चौथा T20I
|हैदराबाद
|17 अक्टूबर 26
|शाम 7:00 बजे
|पांचवां T20I
|बेंगलुरु
दिसंबर में श्रीलंका की टीम लिमिटेड ओवर सीरीज के लिए आएगी। जिसके 3 वनडे मैच दिल्ली, बेंगलुरु और अहमदाबाद में खेले जाएंगे। 3 टी-20 मैच राजकोट, कटक और पुणे में होंगे।
|तारीख
|समय
|मैच
|मैदान (शहर)
|13 दिसंबर 26
|दोपहर 2:00 बजे
|पहला वनडे
|दिल्ली
|16 दिसंबर 26
|दोपहर 2:00 बजे
|दूसरा वनडे
|बेंगलुरु
|19 दिसंबर 26
|दोपहर 2:00 बजे
|तीसरा वनडे
|अहमदाबाद
|22 दिसंबर 26
|शाम 7:00 बजे
|पहला T20I
|राजकोट
|24 दिसंबर 26
|शाम 7:00 बजे
|दूसरा T20I
|कटक
|27 दिसंबर 26
|शाम 7:00 बजे
|तीसरा T20I
|पुणे
नए साल (2027) की शुरुआत में जिम्बाब्वे की टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारत आएगी। जिसके मैच कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई में खेले जाएंगे।
|तारीख
|समय
|मैच
|मैदान (शहर)
|03 जनवरी 27
|दोपहर 2:00 बजे
|पहला वनडे
|कोलकाता
|06 जनवरी 27
|दोपहर 2:00 बजे
|दूसरा वनडे
|हैदराबाद
|09 जनवरी 27
|दोपहर 2:00 बजे
|तीसरा वनडे
|मुंबई
सीजन का सबसे बड़ा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। दोनों टीमों के बीच 5 टेस्ट मैचों की ऐतिहासिक सीरीज खेली जाएगी। पहला टेस्ट 21 जनवरी से नागपुर में शुरू होगा। इसके बाद बाकी के टेस्ट मैच चेन्नई, गुवाहाटी, रांची और अहमदाबाद में खेले जाएंगे।
|तारीख
(कब से - कब तक)
|समय
|मैच
|मैदान (शहर)
|21 जन - 25 जन 2027
|सुबह 9:30 बजे
|पहला टेस्ट
|नागपुर
|29 जन - 02 फर 2027
|सुबह 9:30 बजे
|दूसरा टेस्ट
|चेन्नई
|11 फर - 15 फर 2027
|सुबह 9:00 बजे
|तीसरा टेस्ट
|गुवाहाटी
|19 फर - 23 फर 2027
|सुबह 9:30 बजे
|चौथा टेस्ट
|रांची
|27 फर - 03 मार्च 2027
|सुबह 9:30 बजे
|पांचवां टेस्ट
|अहमदाबाद
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
T20 वर्ल्ड कप