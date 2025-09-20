Team India New Jersey: अचानक बदली टीम इंडिया की जर्सी, नीला नहीं गुलाबी हुआ जर्सी का रंग

Team India Pink Jersey: भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ब्ल्यू की जगह पिंक जर्सी पहनकर मैदान पर कदम रखा। जिसके बाद फैंस भी हैरान रह गए। हालांकि इसके पीछे की कहानी जागरूकता फैलाना है। आपको बता दें कि भारतीय टीम को पहले वनडे में हार का सामना करना पड़ा था लेकिन दूसरे मुकाबले में उन्होंने जीत के साथ वापसी की और अब सीरीज डिसाइडर मैच में टीम इंडिया ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने का एक संदेश लेकर मैदान पर उतरी है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख महिलाओं को स्तन कैंसर होता है और यह महिलाओं में कैंसर के मामले सबसे आम हैं। बीसीसीआई ने इस मुद्दे के बारे में महिलाओं को जागरुक करने के लिए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सहयोग से 'थैंक्स अ डॉट' कैंपेन लॉन्च किया है। इस कैंपेन के तहत जर्सी पर 'थैंक्स अ डॉट' का प्रिंट है, जो स्तन स्व-जांच (ब्रेस्ट सेल्फ-एग्जामिनेशन) को प्रोत्साहित करता है।
कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बीसीसीआई के सोशल मीडिया वीडियो में कहा, "हर रोज ट्रेनिंग करते हैं और यह जर्सी आपको याद दिलाती है कि तैयार रहें। स्तन कैंसर के खिलाफ लड़ाई में मासिक स्व-जांच को रूटीन बनाएं।" यह पहल महिलाओं को शुरुआती जांच के महत्व के बारे में बताने का प्रयास है, जहां समय पर पता चलने से 90% मामलों में इलाज संभव होता है।
यह पहली बार नहीं है जब भारतीय क्रिकेट टीम ने जर्सी के माध्यम से जागरुकता फैलाने का काम किया है। हालांकि जर्सी का रंग पहली बार बदला है। साल 2016 में मेंस क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी माताओं के नाम वाली जर्सी पहनी और साल 2019 में पुलवामा हमले के शहीदों के सम्मान में कैमोफ्लाज कैप पहनी, जिसकी सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हुई थी।