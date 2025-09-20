Team India New Jersey: अचानक बदली टीम इंडिया की जर्सी, नीला नहीं गुलाबी हुआ जर्सी का रंग

Team India Pink Jersey: भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ब्ल्यू की जगह पिंक जर्सी पहनकर मैदान पर कदम रखा। जिसके बाद फैंस भी हैरान रह गए। हालांकि इसके पीछे की कहानी जागरूकता फैलाना है। आपको बता दें कि भारतीय टीम को पहले वनडे में हार का सामना करना पड़ा था लेकिन दूसरे मुकाबले में उन्होंने जीत के साथ वापसी की और अब सीरीज डिसाइडर मैच में टीम इंडिया ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने का एक संदेश लेकर मैदान पर उतरी है।