Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

Team India New Jersey: अचानक बदली टीम इंडिया की जर्सी, नीला नहीं गुलाबी हुआ जर्सी का रंग

Team India New Jersey: इससे पहले साल 2016 में मेंस क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में अपनी माताओं के नाम वाली जर्सी पहनी थी।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 20, 2025

Harmanpreet Kaur In Team India Pink Jersey
हरमनप्रीत कौर (फोटो-BCCI)

Team India Pink Jersey: भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ब्ल्यू की जगह पिंक जर्सी पहनकर मैदान पर कदम रखा। जिसके बाद फैंस भी हैरान रह गए। हालांकि इसके पीछे की कहानी जागरूकता फैलाना है। आपको बता दें कि भारतीय टीम को पहले वनडे में हार का सामना करना पड़ा था लेकिन दूसरे मुकाबले में उन्होंने जीत के साथ वापसी की और अब सीरीज डिसाइडर मैच में टीम इंडिया ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने का एक संदेश लेकर मैदान पर उतरी है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख महिलाओं को स्तन कैंसर होता है और यह महिलाओं में कैंसर के मामले सबसे आम हैं। बीसीसीआई ने इस मुद्दे के बारे में महिलाओं को जागरुक करने के लिए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सहयोग से 'थैंक्स अ डॉट' कैंपेन लॉन्च किया है। इस कैंपेन के तहत जर्सी पर 'थैंक्स अ डॉट' का प्रिंट है, जो स्तन स्व-जांच (ब्रेस्ट सेल्फ-एग्जामिनेशन) को प्रोत्साहित करता है।

ये भी पढ़ें

IND vs PAK: क्या पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 का मुकाबला नहीं खेलेंगे अक्षर पटेल? भारतीय कोच ने दिया बड़ा अपडेट
क्रिकेट
Axar Patel Injury Update

कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बीसीसीआई के सोशल मीडिया वीडियो में कहा, "हर रोज ट्रेनिंग करते हैं और यह जर्सी आपको याद दिलाती है कि तैयार रहें। स्तन कैंसर के खिलाफ लड़ाई में मासिक स्व-जांच को रूटीन बनाएं।" यह पहल महिलाओं को शुरुआती जांच के महत्व के बारे में बताने का प्रयास है, जहां समय पर पता चलने से 90% मामलों में इलाज संभव होता है।

इससे पहले भी दे चुके हैं संदेश

यह पहली बार नहीं है जब भारतीय क्रिकेट टीम ने जर्सी के माध्यम से जागरुकता फैलाने का काम किया है। हालांकि जर्सी का रंग पहली बार बदला है। साल 2016 में मेंस क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी माताओं के नाम वाली जर्सी पहनी और साल 2019 में पुलवामा हमले के शहीदों के सम्मान में कैमोफ्लाज कैप पहनी, जिसकी सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हुई थी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Updated on:

20 Sept 2025 03:59 pm

Published on:

20 Sept 2025 03:03 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Team India New Jersey: अचानक बदली टीम इंडिया की जर्सी, नीला नहीं गुलाबी हुआ जर्सी का रंग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.