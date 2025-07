भारत ने टेस्ट क्रिकेट में बना डाला नया विश्व रिकॉर्ड, 148 साल के इतिहास में दुनिया की कोई टीम नहीं कर सकी ऐसा

Most 350+ scores by a team in a Test series: इंग्‍लैंड दौरे पर गई शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम को सीरीज से पहले कमतर आंका जा रहा है, लेकिन इस युवा टीम ने सबको गलत साबित करते हुए अब तक कमाल का प्रदर्शन किया है। भले ही भारत चार टेस्‍ट के बाद सीरीज में 1-2 से पिछड़ा हुआ है, लेकिन अब तक खेले गए सभी सेशन को देखे तो ज्‍यादा भारत के ही नाम रहे हैं। मैनचेस्‍टर टेस्‍ट में टीम इंडिया ने अंत में शानदार वापसी करते हुए इंग्‍लैंड के जबड़े से मैच को निकालकर ड्रॉ कराया है। इसके साथ ही भारतीय टीम ने टेस्‍ट क्रिकेट के 148 इतिहास में ऐसा नया विश्‍व रिकॉर्ड बना दिया है, जो आज तक दुनिया की कोई टीम नहीं बना सकी है।