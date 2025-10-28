वर्ल्डकप 2027 से पहले रोहित-विराट को मिलेंगे इतने मौके, यहां देखें अगले साल तक का पूरा शेड्यूल

World Cup 2027 Preparation: भारतीय टीम की दिल और धड़कन कहे जाने वाले स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली अब अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं। दोनों ही बल्लेबाज टेस्ट और टी-20 से पहले ही संन्यास ले चुके हैं। अब वनडे क्रिकेट में भी उनके संन्यास की अटकले लगाई जा रही हैं। लेकिन एक बार फिर दोनों ने अपने बल्ले से आलोचकों को खामोश कर दिया है। क्रिकेट फैंस उन्हें फिर से बैटिंग करते देखना चाहते हैं। ऐसे में चलिए जानते वर्ल्डकप 2027 से पहले भारतीय टीम को कितने वनडे मैच खेलने हैं।