वर्ल्डकप 2027 से पहले रोहित-विराट को मिलेंगे इतने मौके, यहां देखें अगले साल तक का पूरा शेड्यूल

रोहित शर्मा और विराट कोहली (फोटो- IANS)
World Cup 2027 Preparation: भारतीय टीम की दिल और धड़कन कहे जाने वाले स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली अब अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं। दोनों ही बल्लेबाज टेस्ट और टी-20 से पहले ही संन्यास ले चुके हैं। अब वनडे क्रिकेट में भी उनके संन्यास की अटकले लगाई जा रही हैं। लेकिन एक बार फिर दोनों ने अपने बल्ले से आलोचकों को खामोश कर दिया है। क्रिकेट फैंस उन्हें फिर से बैटिंग करते देखना चाहते हैं। ऐसे में चलिए जानते वर्ल्डकप 2027 से पहले भारतीय टीम को कितने वनडे मैच खेलने हैं।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में दोनों ने दूसरे विकेट के लिए अटूट 168 रनों की साझेदारी की और भारत को 9 विकेट से जीत दिला दी। अब सबकी नजरें 2027 में साउथ अफ्रीका-जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में खेले जाने वाले वर्ल्डकप पर टिकी हैं। इस टूर्नामेंट में रोहित 40 और कोहली 38 साल के हो जाएंगे, ऐसे में दोनों के पास अपनी फिटनेस और फॉर्म को बरकरार रखने के लिए 2 साल का समय है।
2027 वर्ल्डकप से पहले दोनों ही खिलाड़ियों के पास तैयारी करने के पर्याप्त मौके हैं। भारतीय टीम इस दौरान 7 सिरीज में 21 वनडे मैच खेलेगी। जिसकी शुरुआत 30 नवंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घर में शुरु होने वाले तीन वनडे मैचों से होगी। उसके बाद भारत जनवरी में न्यूजीलैंड के साथ भी तीन मैचों की सिरीज खेलेगा।
जून 2026 में अफगानिस्तान का भारत दौरा प्रस्तावित है, जिसमें तीन मैच खेले जाएंगे। इसके बाद भारतीय टीम अपनी तैयारियों को और पुख्ता करने इंग्लैंड जाएगी, जहां दोनों टीमों के बीच तीन मुकाबले होंगे। इसी तरह सितंबर- अक्टूबर में वेस्टइंडीज, अक्टूबर- नवंबर में न्यूजीलैंड और दिसंबर में श्रीलंका से 3-3 वनडे मैच खेले जाएंगे।
